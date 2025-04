Benzin im Blut: Drei Rennspiele ohne Tempolimit

Egal, ob extrem getunter Offroad-Truck oder Hightech-Bolide aus der Formel 1: Diese drei grafisch gelungenen Rennspiele bieten temporeichen Spaß für Genre-Profis und Anfänger. Auch weil sie es schaffen, ein realistisches Fahrgefühl zu vermitteln, das Spielende oft fast vergessen lässt, dass es sich um eine Simulation und nicht um echte Rennen handelt.

«Forza Motorsport»

Seit 2005 hat der Name «Forza Motorsport» von den Turn 10 Studios einen festen Platz im Herzen der Rennspielfans. Anders als die große Schwester «Forza Horizon» handelt es sich nicht um einen Arcade-Racer, sondern um eine Simulation für anspruchsvolle Rennsportfans. Es ist die komplett überarbeitete Neuauflage des Originals, das sich mit 20 unterschiedlichen Strecken und rund 500 Autos ein Wettrennen mit Sonys Platzhirsch «Gran Turismo 7» liefert.

Im Karrieremodus von «Forza Motorsport» lernen die Fans die Autos und Strecken kennen, bis sie online im freien Rennen gegen andere Mitspieler ihr Können zeigen. Dank der Fahrhilfen holt das auch Anfänger ab. Wer will, kann auf alles verzichten und die Rennstrategie mit Benzinverbrauch und Reifenabnutzung individuell einstellen. Erfahrene Spieler basteln beim Autotuning am perfekten Set-up, um die Kurven bei jedem Wetter optimal zu nehmen. Jedes gelungene Manöver bringt Erfahrungspunkte, die in der Werkstatt neue Möglichkeiten freischalten.

«Forza Motorsport» überzeugt mit einem nahezu perfekten Fahrgefühl und vielen Einstellmöglichkeiten. Abseits der spielerischen Reife und der detaillierten visuellen Darstellung fehlt es dem Spiel ein wenig an Umfang. Wo die Konkurrenz auf Spektakel setzt, feiert «Forza Motorsport» die pure Lust am Fahren. Ein Spiel für Rennsportpuristen, die gerne an Details tüfteln, um die beste Rundenzeit zu jagen.

Spielenswert weil: Mit «Forza Motorsport» gelang das Comeback der zwei Jahrzehnte alten Rennsportreihe. Puristischer Rennspaß mit perfektem Fahrgefühl und traumhafter Grafik.

«Forza Motorsport» von Turn 10 Studios/Microsoft ist für Windows-PC und Xbox Series erhältlich. USK ab 0.

«Dirt 5»

Anschnallen, Gas geben und ab durch den Matsch. In «Dirt 5» schickt das Entwicklerstudio Codemasters die Rennsportfans auf eine Outdoor-Rallye um die halbe Welt. Es ist ein Arcade-Racer, der statt Realismus auf Tempo, viel Dreck und fette Beats setzt. Das spricht vor allem Neueinsteiger an, die sich über den leichten Zugang und eine visuell eindrucksvolle Schlammschlacht freuen.

Das Herz von «Dirt 5» ist der Karrieremodus. Auf über 70 Strecken sammeln die Spieler Preisgelder, suchen neue Sponsoren und stecken die Gewinne in neue Autos. Ein Offroad-Truck steuert sich behäbiger als ein umgebauter Straßenflitzer und jeder Lenkfehler kostet wertvolle Sekunden. Neben den Rennsportevents können die Spieler auch im Spielmodus «Playground» einige Geschicklichkeitsprüfungen absolvieren, um Siegpunkte zu sammeln. Toll: Neben dem Mehrspieler-Online-Modus können im Splitscreen-Modus bis zu vier Spieler am heimischen Bildschirm gegeneinander antreten.

«Dirt 5» steuert sich präzise, aber verzichtet auf jeglichen Simulationsaspekt. Schäden am Auto sind nur Kosmetik, Tuning-Möglichkeiten haben die Spieler nicht. Dafür haben die Entwickler aber viel Zeit in die audiovisuelle Darstellung gesteckt. Wenn die Motoren dröhnen und die Reifen den Matsch durch die Gegend spritzen, stört der fehlende Realismus kaum. «Dirt 5» ist ein schnörkelloser und temporeicher Rennsportspaß für alle, die sich ohne Vorbereitung sofort ins Spektakel stürzen wollen.

Spielenswert weil: «Dirt 5» ist unkomplizierter Arcade-Rennsportspaß, der es Genre-Anfängern leicht macht. Schick, schnell und dreckig.

«Dirt 5», Codemasters/Electronic Arts ist für Windows, PS4/5, Xbox One/Series erschienen. USK ab 6.

«F1 24»

«F1 24» ist das offizielle Spiel der Formel 1-Weltmeisterschaft. Jeder Fahrer, jede Strecke und jedes Auto: Keine andere Rennsimulation fängt den Reiz der Formel 1 so authentisch ein, wie die Videospielreihe des britischen Entwicklers Codemasters. Die mittlerweile 16. Ausgabe bietet einen überarbeiteten Karrieremodus, in dem die Spieler zum Formel 1-Champion aufsteigen können. Und mit «F1 25» steht für Ende Mai bereits die 17. Ausgabe in der Pole-Position.

In «F1 24» können die Fans entweder als Rennsportlegende - wie etwa Michael Schuhmacher - ins Rennen einsteigen oder einen eigenen Charakter erstellen. Dann geht es zügig los: Qualifying, Rennen, Siegerpodest. Dank zahlreicher Fahrhilfen, die eine Idealspur oder den richtigen Bremspunkt anzeigen, fällt auch Genre-Neulingen der Einstieg leicht. Im Rennen kämpfen die Spieler nicht nur um einen Platz auf dem Siegerpodest, sondern können auch Sonderaufgaben erfüllen, um Verbesserungen für ihr Fahrzeug freizuschalten.

«F1 24» wächst mit dem Können der Spieler. Ohne Fahrhilfen wird das Spiel zum kniffligen Reaktionstest. Wer einmal zu riskant überholt oder zu spät bremst, landet schnell in der Bande. Rennsport-Enthusiasten setzen deshalb gleich auf eine aufwendige Steuerung mit Lenkrad plus Pedalen - und lassen das Gamepad links liegen. Keine Frage: «F1» steht insgesamt auf der Pole Position der Formel-1-Rennspiele, ganz gleich ob allein oder online im Wettkampf mit anderen Spielern.

Spielenswert weil: «F1 24» ist eine nahezu perfekte Simulation des Formel-1-Zirkus. Ein authentischer und umfangreicher Rennsportspaß für Fans von Michael Schuhmacher und Co.

«F1 24» von Codemasters/Electronic Arts ist für Windows, PS4/5, Xbox One/Series erschienen. USK ab 0.

