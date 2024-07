Tipp der Redaktion: Sechs Gesellschaftsspiele für abwechslungsreiche Ferien zu Hause

Egal, ob im Urlaub oder auf Balkonien: Immer wieder gibt es in den Sommerferien Tage, an denen die Langeweile zuschlägt. Wie gut, dass es gelungene Gesellschaftsspiele gibt, die für gute Laune und kurzweilige Unterhaltung sorgen. Nachfolgend ein paar Tipps zu empfehlenswerten Neuheiten für unterschiedliche Zielgruppen und Geschmäcker.

Sechs Spieletipps unserer Redaktion: Für alle ist was dabei

Für Würfelfreunde: an die Würfel, auf zur Landung! Ganz nach diesem Motto schlüpfen bei „Sky Team“ zwei Spieler in die Rolle von Piloten. Vor ihnen liegt ein Cockpit-Tableau, auf dem sie durch das Platzieren von Würfeln unter anderem das Fahrwerk und die Landeklappen ausfahren sowie die Geschwindigkeit und die Ausrichtung der Maschine verändern können. Der Clou ist: Die Spieler werfen ihre Würfel geheim und setzen die Würfel in jeder Runde abwechselnd. Harmonieren die Würfelergebnisse, gelingt der Sinkflug gut. Doch stellenweise kann es ganz schön brenzlig werden. Wird dem Duo die sichere Landung gelingen? Fazit: Das Spiel ist außergewöhnlich packend und hat die Auszeichnung „Spiel des Jahres 2024“ bekommen.

>>Sky Team von Luc Rémond, erschienen bei Kosmos/Scorpion Masqué. 2 Spieler, ab 12 Jahren, ca. 20 Minuten, ca. 30 Euro.

Für Familien: Das Besondere an dem Spiel „Dabba Walla“ ist, dass es in zwei Phasen gespielt wird. In der ersten Phase sammeln die Spieler verschieden förmige Farbplättchen, die sie auf ihrem Tableau platzieren und übereinanderstapeln. In der zweiten Phase bauen sie ihren Plättchenturm wieder ab. Im Idealfall bekommen sie dafür ordentlich Trinkgeld, denn die Plättchen symbolisieren Lunchboxen. Wie viel Trinkgeld ein Spieler jeweils bekommt, hängt von den ausgespielten Karten ab. Unterstützen die Mitspieler meine Trinkgeldwertung oder boykottieren sie sie? Zwar kann teilweise taktiert werden. Es ist aber auch viel Glück im Spiel. Fazit: Das Spiel ist optisch anziehend und für die ganze Familie ein Vergnügen.

>>Dabba Walla – Mumbai Food Express von Felix Leder und Patricia Limberger, erschienen bei Queen Games. 2 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren, ca. 45 Minuten, ca. 50 Euro.

Das Spiel macht Lust aufs Anfassen, Mitmachen, Experimentieren und Ausprobieren.

Für Wissbegierige: Was ist eine Pupille? Wie funktioniert Hören? Wo im Körper liegt das Zwerchfell? Was ist der Tastsinn? Und woraus besteht eigentlich Blut? Antworten und diese und viele andere Fragen liefert „Ich lerne Entdecken – Der Körper“. Dabei handelt es sich um eine mit Karten, Puzzleteilen und anderen Dingen gefüllte Schachtel, die Kindern spielerisch das Thema Körper näherbringt. Mit am genialsten ist ein riesiges Plakat, auf dem mit Klettband die einzelnen Organe des menschlichen Körpers befestigt werden können. Auch eine Drehscheibe mit den fünf Sinnesorganen und eine wiederbeschreibbare Tafel locken an. Fazit: Macht Lust aufs Anfassen, Mitmachen, Experimentieren und Ausprobieren. Klasse!

>>Ich lerne Entdecken – Der Körper, erschienen bei Jumbo. 1 oder mehr Spieler, ab 4 Jahren, ca. 15 Euro.

Für Teamspieler: Durch das geschickte Ablegen von Karten das Klima zu schützen – darum geht es in dem Teamspiel „e-Mission“. Wer mitmacht, installiert zum Beispiel Windparks und Solaranlagen. Indes: Der Kartennachschub ist begrenzt und für große Würfe braucht es pfiffige Kombinationen. Können die Mitspieler weiterhelfen oder zeigt sich Glück beim Nachziehen der Karten? Werden die Verschmutzungsmarker auf der Welt weniger? Und wie viele Rückschläge und Krisen muss das Team noch meistern? Fazit: „e-Mission“ ist ein realitätsnahes Spiel, das zeigt, welche Folgen das menschliche Handeln hat. Es ist mit dem Preis „Kennerspiel des Jahres 2024“ ausgezeichnet worden.

>>e-Mission von Matt Leacock und Matteo Menapace, erschienen bei Schmidt. 1 bis 4 Spieler, ab 10 Jahren, ca. 120 Minuten, ca. 78 Euro.

Man benötigt Glück und ein bisschen Cleverness

Für Glückspilze: Eine Spielschachtel voller Schlüssel, eine Box voller Kristalle, drei Würfel und ganz viel Spannung – das und mehr bietet das Spiel „Die magischen Schlüssel“. Das Ziel ist es, immer wieder eine Schatztruhe zu öffnen und schneller als die Mitspieler eine bestimmte Anzahl an Kristallen zu entnehmen. Mit dem goldenen Schlüssel am Ende der Laufstrecke kommt man auf jeden Fall an Kristalle. Doch dazu braucht man Glück beim Würfeln. Einfacher ist es, weiter vorn am Weg einen Schlüssel abzugreifen. Aber nicht alle Schlüssel öffnen die Box. Welches Risiko soll ich eingehen, wie oft soll ich würfeln? Fazit: ein bezaubernd ausgestattetes Spiel für Zocker und Glückspilze. Rundum stimmig und sehr spannend. Der Titel ist mit dem Preis „Kinderspiel des Jahres 2024“ ausgezeichnet worden.

>>Die magischen Schlüssel von Arno Steinwender und Markus Slawitscheck, erschienen bei Game Factory/Happy Baobab. 2 bis 4 Spieler, ab 6 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 30 Euro.

Für Kindergartenkinder: Fotos zu schießen, macht Spaß. Vor allem, wenn die Bilder sofort aus der Kamera kommen. Im Spiel „Peppa Pig – Funny Foto Game“ zeigen sich die Bilder in Form von Plättchen. Per Knopfdruck flutschen sie aus einem gelben Apparat. Drücken darf, wer Würfelglück hat und mit seiner Spielfigur bestimmte Felder auf dem Spielplan erreicht. Schön ist: Im Spiel geht es darum, schneller als die Konkurrenz Bilder von bestimmten Motiven zu sammeln. Die Spieler müssen also genau hinsehen und mitunter clevere Entscheidungen treffen. Mache ich ein Foto, dessen Motiv ich noch nicht kenne, oder hole ich mir ein passendes Plättchen aus der Spielplanmitte? Fazit: anziehend, kurzweilig, spannend.

>>Peppa Pig – Funny Foto Game, erschienen bei Ravensburger. 2 bis 4 Spieler, ab 3 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 30 Euro.