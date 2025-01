Wenn Glücksspiel zur Sucht wird: Wichtige Fragen und Antworten

Eine Glücksspielsucht kann Beziehungen zerstören und zu ernsten finanziellen Problemen führen. In unserer Telefonaktion ging es vor allem um die Folgen von Spielsucht, um den Umgang mit den Spielsüchtigen und um Therapiemöglichkeiten. Hier die Fragen und die Antworten der Beraterinnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA):



Mein Sohn hat viel Geld beim Online-Poker verspielt. Ich denke, er ist schon spielsüchtig. Das habe ich ihm auf den Kopf zu gesagt. Nun spricht er nicht mehr mit mir. Wie soll es weitergehen?

Oft sind Spieler durch die direkte Konfrontation mit der Aussage, dass sie spielsüchtig sind, überfordert. Vielleicht kommen Sie mit Ihrem Sohn wieder ins Gespräch, indem Sie ihm sagen, dass Sie sich Sorgen um ihn machen. Sie können ihn auch fragen, wie es ihm geht und wie er selbst das Spiel um Geld erlebt.



Zu meinem Neffen habe ich guten Kontakt. Leider verbringt er gerade viel Zeit im Casino. Jetzt bat er mich um Geld, um Spielschulden zu bezahlen. Er versprach mir, nicht mehr zu spielen. Was meinen Sie - soll ich ihm das Geld geben?

Auch wenn es Ihnen schwerfällt – tun Sie es nicht. Denn wenn Sie ihm das Geld geben, wären für ihn ja gleich wieder alles in Ordnung. Er bekäme die negativen Auswirkungen des Glücksspiels nicht in vollem Umfang zu spüren. Doch gerade das kann eine starke Motivation für ihn sein, über einen Ausstieg aus dem Glücksspiel ernsthaft nachzudenken. Ohne diesen Druck wird er vielleicht nie die Anstrengung auf sich nehmen, sich von der Sucht zu befreien. Deshalb: Borgen Sie ihm kein Geld, auch dann nicht, wenn er beteuert, nie wieder zu spielen.

Mein Mann liebt Sportwetten. Trotz hoher Schulden will er damit nicht aufhören. Meine Schwester rät mir, unsere Ersparnisse vor ihm in Sicherheit zu bringen. Das geht mir aber – offen gesagt – zu weit …

Bei der Glücksspielsucht handelt es sich um eine psychische Erkrankung. Selbst wenn die betroffenen Personen das Spiel um Geld am liebsten sofort aufgeben würden, können sie dem Spieldruck selten widerstehen. Es kann zu sehr hohen, unüberlegten Spieleinsätzen kommen. Deshalb folgen Sie besser dem Rat Ihrer Schwester. Bringen Sie Ihre Ersparnisse auf ein Konto, auf das er keinen Zugriff hat. Schaffen Sie Wertgegenstände, Sparbücher und dergleichen zu einer Vertrauensperson. Sie können mit Ihrem Mann vereinbaren, dass sein Gehalt auf ein Konto geht, das nur Sie verwalten. Davon erhält er monatlich ein Budget für seine Ausgaben.

Ich weiß, dass ich nicht mehr zocken sollte. Es geht wirklich sehr ins Geld. Aber das Spiel macht mich echt glücklich. Mir würde etwas fehlen …

Ja, das Bedürfnis nach Glück hat wohl jeder. Es wird sich auch bei Ihnen immer wieder melden. Vielleicht schaffen Sie, es anders zu befriedigen. Überlegen Sie in aller Ruhe, was Ihnen früher Freude gemacht hat. Ein Hobby, ein Gespräch mit einem engen Freund, Schrauben am Motorrad, ein spannender Film, ein gutes Essen oder ein Ausflug oder was auch immer. Schreiben Sie ein paar Varianten auf, die sich schnell umsetzen lassen, wenn die Lust aufs Spiel übermächtig zu werden droht. Hilfe auf Ihrem neuen Weg gibt es bei den Suchtberatungsstellen vor Ort. Voraussetzung für eine Therapie ist eine klare Entscheidung gegen das Glücksspiel.

Da, wo ich wohne, gibt es keine passende Beratungsstelle. Kann man sich bei Spielsucht auch online von Fachkräften coachen lassen?

Ja, zum Beispiel auf der BZgA-Seite www.check-dein-spiel.de. Hier finden Sie sowohl eine Experten-Beratung per Mail als auch das Programm „Check-out“ für den Ausstieg aus der Spielsucht. Während des vierwöchigen Programms können Sie ein interaktives Tagebuch führen und spezielle Übungen absolvieren, um Spielprobleme besser zu bewältigen. Unterstützung gibt es von einem erfahrenen Beratungsteam. Die Teilnahme ist kostenlos und anonym.

Mein Bruder pokert leidenschaftlich gern online, hat allerdings schon viel Geld verloren. Er sagt aber, dass er die Sache voll im Griff hat. Kann das sein?

Nein, viele Spieler überschätzen ihren Einfluss auf das Spiel. Trotz niedriger Einsätze kann man in kurzer Zeit viel verlieren. Die Bedienung ist einfach, die Bezahlung online schnell erledigt. Spielentscheidungen müssen oft in wenigen Sekunden gefällt werden. Realistisch betrachtet, ist Poker zum großen Teil vom Zufall abhängig.

Ich spiele nur gelegentlich am Handy. Aber meine Freundin meint, daraus könne eine Sucht werden. Stimmt das?

Eine Sucht nach dem Spiel um Geld entwickelt sich langsam und fließend. Deshalb kann man nicht immer klar sagen, wann sie beginnt. Anhaltspunkte sind etwa der Wunsch, immer mehr Geld einzusetzen oder wenn man anfängt, die Unwahrheit zu sagen, um den Drang nach dem Spiel zu vertuschen. Wenn Sie Ihre Situation besser einschätzen möchten, hilft vielleicht ein Glücksspiel-Selbsttest. Sie finden ihn auf der BZgA-Seite.

Meine Partnerin hat sich von mir getrennt, weil ich viel Geld verspielt habe. Sie fehlt mir sehr. Kann man das Spielen Schritt für Schritt lassen, also jetzt nur noch zweimal, dann nur noch einmal pro Woche zu den Automaten gehen?

Nein, bei jedem neuen Spiel fallen Sie in die alten Muster zurück. Automatenspiele haben ein sehr hohes Suchtpotenzial. Sie müssen komplett aufhören, um aus dem Teufelskreis auszubrechen. Professionelle Suchtberatungen - vor Ort oder online – sind probate Mittel, um Wege aus der Sucht zu erörtern und Ihre Motivation zu stärken, das Problem anzugehen. Die Beratungen sind in der Regel kostenlos. Die Experten unterliegen der Schweigepflicht