Spülmaschine fängt Feuer: Wie kann so etwas passieren?

Erst hat eine Spülmaschine in Marktoberdorf gebrannt, eine Woche später fing dann eine Pelletheizung zu rauchen an. Beide Male ging es glimpflich aus, niemand wurde verletzt und es gab keine hohen Schäden. Beide Male war ein technischer Defekt der Grund für den Brand. Dass es einfach so im Haus zu brennen beginnt, ist selten. Doch einige Geräte bieten mehr Gefahren als andere. Laut einer Statistik des Instituts für Schadenverhütung und -forschung der öffentlichen Versicherer (IFS) sind elektrische Geräte und Installationen am häufigsten der Grund für einen Wohnungsbrand. Ganz vorne mit dabei: Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner. Wie kann das sein?

Spülmaschine brennt: Wie kann das passieren?

„Normalerweise geht man davon aus, dass die Geräte in Deutschland sicher sind“, sagt Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner. Wenn doch etwas passiert, liege das oft an einem Fehler beim Einbau. „Zum Beispiel, dass ein Kabel eingeklemmt wird.“ Problematisch bei Spülmaschinen oder auch Heizungen ist, dass sie jahrelang wie selbstverständlich im Haus stehen und laufen. „Die hat man nicht auf dem Schirm“, sagt Barnsteiner.

„Aber wenn die Geräte ins Alter kommen, können Ermüdungserscheinungen auftreten.“ Da das im Alltag niemandem auffällt, empfiehlt er, Sicherheitsüberprüfungen vornehmen zu lassen. „Viele Elektriker führen einen E-Check für Gebäude und Geräte durch“, sagt Barnsteiner. Sie erkennen, wenn etwas beschädigt ist.

Brandgefahr durch elektrische Geräte: So kann man Risiken mindern

Bei kleineren Maschinen empfiehlt der Kreisbrandrat, selbst ein Auge auf die Sicherheit zu haben. Sei es der Wasserkocher, die Kaffeemaschine oder der Toaster. Ist dort alles in Ordnung oder ist ein Kabel beschädigt? Dann sollte das Gerät lieber ausgetauscht werden. Barnsteiner rät auch, solche Maschinen auf eine feuerfeste Unterlage zu stellen.

Bei Mehrfachsteckdosen ist laut dem Kreisbrandrat ebenfalls Vorsicht geboten. Bei falscher Verwendung oder bei mangelnder Qualität bergen sie Brandrisiken. Denn durch elektrische Überlastung können sie sich entzünden. Auch Geräte, die dauerhaft im Stand-by-Modus sind, können mit einem Risiko verbunden sein. „Wenn der Fernseher läuft und etwas passiert, kann ich reagieren“, sagt Barnsteiner. Passiert aber etwas im Stand-by-Modus, bekommt man es im schlimmsten Fall gar nicht mit.

Beginnt ein elektrisches Gerät zu brennen, geht es um schnelles Handeln. Barnsteiner empfiehlt, die Stromversorgung zu kappen. Entweder an der Maschine selbst, indem man den Stecker zieht, oder am Stromkasten. „Wenn das noch möglich ist“, sagt er. Denn der Eigenschutz geht immer vor. Ansonsten heißt es: schnell in Sicherheit bringen und den Notruf wählen.