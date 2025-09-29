Feiertag und Start der Herbstferien sorgen für Staus

Nach einer kurzen Verschnaufpause nach den Sommerferien wird es am ersten langen - Oktoberwochenende (3. bis 5. Oktober) wieder spürbar voller auf den Autobahnen. «Langes Wochenende, lange Staus», bringt es der Auto Club Europa (ACE) auf den Punkt. Auch der ADAC erwartet ein Wochenende, dass es «in sich» hat.

Denn nicht nur der bundesweite Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit am Freitag (3. Oktober) bringt wieder viele Reisende - oftmals schon ab Donnerstag - auf die Autobahnen. Mit dem verlängerten Wochenende starten auch die Bundesländer Hessen, Sachsen und Thüringen in die Herbstferien. «Besonders voll» wird es laut ACE am Donnerstagnachmittag, Freitagvormittag und am Sonntagnachmittag.

Die Tage in der Übersicht:

Am stärksten betroffen sind die Routen zu den klassischen Wandergebieten in den Alpen oder in den Mittelgebirgen. Füllen werden sich auch die Strecken an die Küsten von Nord- und Ostsee. Viele wollen aber auch zu den großen Volksfesten Oktoberfest (München) und Cannstatter Wasen (Stuttgart). Die Autoclubs raten, für Besuche dieser Veranstaltungen möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Ausgebremst durch Baustellen, Vollsperrungen und Witterung

Ausgebremst wird der Verkehrsfluss zudem durch viele Baustellen, deren Anzahl laut ADAC bei aktuell rund 1.300 liegt. Auch auf Störungen durch bereits herbstliche Witterung mit etwa kürzer werdenden Tagen, Nebel und Herbstlaub sollten sich Autofahrer einstellen.

Zusammengefasst rechnen ACE und ADAC in den Großräumen Berlin, Rhein-Main, Hamburg, München, Stuttgart, auf den Strecken zur Nord- und Ostseeküste sowie auf folgenden Autobahnen mit mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

In Österreich und in der Schweiz dürfte es am Wochenende auch ohne entsprechenden Feiertag wie bei uns dichteren Verkehr geben - vor allem auf den Transitstrecken und dem untergeordneten Straßennetz in die bekannten Urlaubsgebiete. Das gilt speziell am Donnerstagnachmittag, am Freitag und auch am Sonntag - dann vermehrt in Form von Rückreiseverkehr.

Besonders betroffen sind demnach die Fernpass-, Brenner-, Inntal-, Rheintal- und Tauernroute in Österreich sowie die Gotthardautobahn in der Schweiz.

Wichtig für letztere: In der Nacht von Donnerstag (22.00 Uhr) auf Freitag (5.00 Uhr) ist der Gotthardtunnel gesperrt. Der ADAC hat im Netz eine Sonderseite zu dazu sowie Umleitungstipps.

Wartezeiten sind speziell am Donnerstagabend und am Freitag in südlicher sowie am Sonntagnachmittag in nördlicher Richtung möglich. Ab einer Fahrzeitverlängerung von über einer Stunde lohnt dann dem ACE zufolge das Ausweichen über die alternative Verbindung San Bernardino – Chur – Bellinzona (A 13) und umgekehrt.

Weiterhin Stauschwerpunkt auf der Brennerautobahn

Die Lage bleibt auf wichtigen Autobahnen in Österreich auch aufgrund von Baustellen weiterhin schwierig. Das gilt etwa für die Brennerautobahn aufgrund der Generalsanierung der Luegbrücke.Zwar können zur Hauptreisezeit jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung befahren werden. Doch laut ACE haben die vergangenen Wochen gezeigt, dass selbst dann mit «erheblichen Behinderungen» gerechnet werden muss. Der ADAC hält online weitere Informationen parat.

Auch auf dem nicht mehr grundsätzlich gesperrten Reschenpass (B 180) ist weiterhin mit Behinderungen zu rechnen. Die Verkehrsführung erfolgt abschnittsweise ampelgesteuert jeweils auf nur einer Fahrspur.

Die Verkehrsclubs machen weiterhin auf Abfahrtsverbote für den Transitverkehr aufmerksam, unter anderem entlang der Inntalautobahn A 12 und der Fernpass-Route. Diese gelten dort in der Regel an den Wochenenden und Feiertagen bis Anfang November. Der ADAC hat auch dazu eine Infoseite im Netz.

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Seit Anfang Mai wurden die Einreisekontrollen an allen deutschen Grenzen verschärft. Allerdings soll der Pendel- und Reiseverkehr laut ADAC möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Kontrollen seien stichprobenartig, nicht alle Fahrzeuge würden angehalten.

Dennoch kann es speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Internetseite der Asfinag ansehen.