Stechmückensaison beginnt in diesem Jahr besonders früh

Wie schon die Zeckensaison beginnt in diesem Jahr auch die Stechmückensaison besonders früh. Schon jetzt schlüpfen Wald- und Wiesenmücken, wie Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg der Deutschen Presse-Agentur sagte. Und auch Hausmücken, die an frostfreien Plätzen überwintern, legten bereits ihre Eier ab.

Mückensaison beginnt witterungsbedingt früh

Der Grund für den drei bis vier Wochen früheren Beginn der Mückensaison sei witterungsbedingt. Laut Werner bräuchten es Mücken feucht und warm. "Es läuft im Moment gut für die Mücken", so die Expertin. In der Regel werde das Populationsmaximum im August erreicht, genau könne das allerdings kaum vorhergesagt werden. Trockenheit und Dürre schadeten der Mückenpopulation, auch wenn es kalt ist, entwickelten sich die Larven nicht so schnell. "Wenn es kalt und trocken ist, geht gar nichts mehr."

Werner ist auch am Mückenatlas beteiligt. Bürger können bei dem Citizen-Science-Projekt durch das Einsenden von Stechmücken helfen, wissenschaftlich verwertbare Daten zu sammeln. Es werden beispielsweise auch Daten zur Asiatischen Tigermücke erhoben, einer aus wärmeren Regionen eingeschleppten Mückenart, die sich mittlerweile in Deutschland in einigen Regionen etabliert hat.

Mücken sind wichtiger Teil des Nahrungsnetzes

Mücken und ihre Larven sind ein wichtiger Teil des Nahrungsnetzes, etwa für Singvögel, wie der Naturschutzbund Deutschland betont. Demnach sind auch Spinnen, Fische, Amphibien und Libellen auf das Vorkommen von Mücken angewiesen. Würden Mücken aus dem Ökosystem verschwinden, hätte das gravierende Folgen für eine Vielzahl von Tieren.

Immer mehr Fälle von Dengue-Fieber in Bayern

In Deutschland und Bayern steigen die Fälle von Dengue-Fieber, das von Aedesmücken übertragen wird. Allein in diesem Jahr wurden dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bereits 91 Fälle der Tropenkrankheit übermittelt. Zu den Aedesmücken zählen unter anderem die Gelbfiebermücke und die Asiatische Tigermücke. (mit dpa)