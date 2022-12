Bei der Steuer-Rückzahlung kommt es 2023 wohl zu Verspätungen

Die meisten Bürgerinnen und Bürger bekommen auf eine Steuererklärung eine Rückzahlung. Im Jahr 2023 müssen sie auf diese länger warten. Grund ist das Entlastungspaket der Bundesregierung.

Freude kommt rund um die Steuererklärung selten auf. Die meisten Bürgerinnen und Bürger Deutschlands können sich nach erledigter Arbeit allerdings über eine Steuer-Rückzahlung freuen. Im kommenden Jahr könnte die Freude getrübt werden. Die Auszahlungen werden wohl mit einer monatelangen Verspätung ausgeführt werden. Grund ist offenbar ein Teil der Entlastungspakete, welche die Bundesregierung beschlossen hat.

Steuer-Rückzahlung 2023: Steuerpflicht durch Energiepauschale

Die Steuerverwaltung sieht einen echten "Horror" auf sich zukommen. So drückte es Florian Köbler bei der Bild aus, Chef der Steuergewerkschaft. Der Grund: Durch die Energiepauschale von 300 Euro sind viele Bürgerinnen und Bürger in die Steuerpflicht gerutscht. Das gilt beispielsweise für Rentnerinnen und Rentner.

"Die Zahl der Steuererklärungen ist damit in die Höhe geschossen und die Finanzämter, die ohnehin schon am Limit arbeiten, kommen mit der Bearbeitung nicht mehr hinterher", sagte Köbler: "Die Bürger müssen sich deshalb auf monatelange Verspätungen einstellen. Vor allem für Menschen, die Steuerrückzahlungen fest eingeplant haben in ihrem Budget, ist das bitter. Denn sie müssen sich länger gedulden, bis die Auszahlung auf ihrem Konto landet."

Bis wann muss die Steuererklärung 2022 abgegeben werden?

Alle Bürgerinnen und Bürger, die auf die Steuer-Rückzahlung angewiesen sind, sollten ihre Steuererklärung für 2022 wohl so früh wie möglich abgeben. Für alle anderen gilt, dass die Steuererklärung und die nötigen Unterlagen bis zum 31. Oktober 2022 beim Finanzamt eintreffen müssen.

Für viele Menschen lohnt sich die Steuererklärung in jedem Jahr. Eine Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger bekommt Geld zurück. Die durchschnittliche Rückerstattung lag zuletzt bei 1072 Euro. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor.