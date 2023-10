Steuererklärung: Was passiert, wenn man die Frist verpasst?

Die Frist für die Steuererklärung läuft Anfang Oktober aus. Doch was, wenn man vergessen hat, sie abzugeben?

Für viele Menschen in Deutschland ist die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2022 fällig. Doch was passiert eigentlich, wenn man vergessen hat, sie abzugeben oder sie einfach nicht gemacht hat?

Steuererklärung Frist: Bis wann kann man die Steuererklärung 2022 abgeben?

Auch in diesem Jahr heißt es für viele Steuerpfllichtige in Deutschland: Zeit für die Einkommensteuererklärung. In diesem Jahr ist die Abgabefrist dafür am 2. Oktober. Wer seine Steuererklärung bei einem Lohnsteuerhilfeverein oder bei Steuerberatenden machen lässt, hat noch etwas Zeit. Dort ist die Abgabefrist für das Steuerjahr 2022 erst am 31. Juli 2024.

Was passiert wenn man die Steuererklärung später abgibt?

Für viele, die eine Steuererklärung abgeben müssen, ist dann doch der Schreck groß, wenn die Abgabefrist näher rückt. Doch was sind eigentlich die Konsequenzen, wenn die Einkommensteuererklärung zu spät oder auch gar nicht abgegeben wird?

Für diesen Fall hat die Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) verschiedene Möglichkeiten auf ihrer Website zusammengefasst: