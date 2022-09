Bundestag winkt steuerfreie Prämie bis zu 3.000 Euro durch

Arbeitgeber können Arbeitnehmern in Zukunft eine steuerfreie Prämie zum Inflationsausgleich zukommen lassen. Ein entsprechender Beschluss ging nun durch den Bundestag.

Die Inflation hat in Deutschland die Marke von 10,0 Prozent erreicht und hat damit einen beunruhigenden Höhepunkt erreicht. Die Politik will nun gegensteuern und hat den Weg für eine steuerfreie Prämie freigeräumt. Arbeitgeber werden ihren Beschäftigten in den nächsten Jahren eine steuerfreie Prämie von bis zu 3.000 Euro zur Abfederung der Inflation zahlen können. Das beschloss der Bundestag am Freitag.

Steuerfreie Prämie kann bis Ende 2024 ausgezahlt werden

Die steuerfreien Bonuszahlungen sind für Arbeitgeber zunächst bis zum Jahr 2024 möglich.

Eine Voraussetzung für die Steuerfreiheit stellt die Tatsache dar, dass die Prämie zusätzlich zum regulären Arbeitslohn ausgezahlt wird. Der Arbeitgeber muss außerdem klar erklären, dass es sich um eine Pauschale handelt, die im Zusammenhang mit den steigenden Preisen steht. Für Bezieher und Bezieherinnen von Sozialleistungen gilt, dass die Prämie nicht als Einkommen gelten soll.

Noch völlig offen ist, wie viele und welche Arbeitgeber die Option nutzen werden. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte zuletzt, dass er glaube, dass sich nicht alle Unternehmen eine solche Einmalzahlung leisten können. Auch nach dem Aufkommen der Corona-Pandemie hatten die Arbeitgeber die Möglichkeit einer steuerfreien Prämie. Zahlreiche Arbeitnehmer gingen allerdings leer aus.

