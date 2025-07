Limonade: Meistens lecker, aber immer noch zu süß

Wie kann das sein? Für ihren Geschmack bekamen knapp drei Viertel von insgesamt 29 getesteten Limonaden sehr gute oder gute Noten; am Ende haben sich aber nur drei Produkte die Gesamtnote «gut» verdient, 23 sind lediglich «befriedigend» und drei «ausreichend». So das Fazit der Stiftung Warentest in ihrer gleichnamigen Zeitschrift (Ausgabe 8/2025).

Weil die meisten Limos immer noch zuckersüß sind, wurde in vielen Fällen abgewertet. Auch die Verpackung, zum Beispiel Mehrweg oder Einweg, und die Deklaration, etwa nicht genannte Zutaten, schlugen zu Buche.

Zu viel Zucker im Getränk

Die 21 Limos ohne Süßstoffe bringen laut Stiftung Warentest immer noch viel zu viel Zucker mit - und das, obwohl seit über einem Jahr kein Zucker-Mindestgehalt mehr festgeschrieben ist. Drei Viertel von ihnen enthielten rund 7 bis 9 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Übrigens: Vom Zuckergehalt liegt Limonade damit im Schnitt mittig zwischen Apfelschorle und Cola.

Nicht besser sieht es bei den acht Limos mit Süßstoffen aus. Zwar wird hier Zucker ersetzt und damit werden Kalorien eingespart. Aber die Tester kritisieren eine intensive Süße, die die klassischen, gezuckerten Varianten noch übertrifft.

Der Knackpunkt: Süßstoff gewöhnt zu sehr an Süße, die man dann auch in anderen Lebensmitteln schmecken will, so die Stiftung Warentest. Außerdem würden Süßstoffe die Umwelt belasten. Und man wisse noch zu wenig, ob und wie sie wirkten, wenn sie kombiniert eingesetzt würden.

Sechs Limos schmecken «sehr gut»

Eine Eins im Geschmack bekamen diese sechs zuckerhaltigen Getränke: «Fritz Limo Orange» (1,0), «Bad Brambacher Garten-Limonade Zitrone» (1,0), «Granini Die Limo Limette-Zitrone» (1,0), «Lemonaid Limette» (1,0), «Vio Bio Limo Orange» (1,5) und «Sanpellegrino Naturali Limonata Zitrone» (1,5). Für die aromatische Fruchtigkeit sorgen hier laut Warentest rund 9 bis 20 Prozent Fruchtsaft.

Im Gesamturteil (jeweils Note 2,5) heißen die drei Testsieger «Fritz Limo Orange», «Lidl Freeway Orange» und «Vio Bio Limo Orange». Dagegen schnitten die Süßstoff-Limonaden überwiegend mit «befriedigend» und einmal «ausreichend» ab, geschmacklich lagen nur drei von ihnen im guten Bereich.

Kaum Schadstoffe enthalten

Eine gute Nachricht zum Schluss: Schadstoffe sind in Limonade kaum ein Thema. Lediglich einzelne Produkte im Test enthielten Chlorat, was aus Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln stammen kann. Auch wenn die Menge unbedenklich ist - die anderen Limos zeigen, dass Chlorat in diesen Getränken offenbar vermeidbar ist.

Das Fazit der Tester insgesamt: Limonade sollte man eher nur «naschen», statt damit den Durst zu löschen. Und wenn schon Limo, dann am besten klassisch gesüßt mit möglichst wenig Zucker.

Einer der drei Testsieger ist die «Fritz Limo Orange». Mit einem «Sehr gut» im Geschmack bekam sie in der Gesamtnote eine 2,5. Foto: Ralph Kaiser/Stiftung Warentest/dpa-tmn

Die «Lidl Freeway Orange» ist eine der drei als «gut» bewerteten Limonaden. Foto: Ralph Kaiser/Stiftung Warentest/dpa-tmn

Limonade sollte nicht als Durstlöscher getrunken werden, sondern ist eine Süßigkeit - im wahrsten Wortsinn. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa