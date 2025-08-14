Nach dem Urlaub: Vom Erholungs- in den Arbeitsmodus switchen

Die erste Mail geöffnet - schon sehnt man sich zurück an den Strand: Nach einem langen Sommerurlaub zurück an den Arbeitsplatz zu kommen, bringt nicht nur Freude mit sich. Oft wird dieses typische Stimmungstief nach dem Urlaub auch als Post-Holiday-Syndrom bezeichnet.

Gemischte Gefühle vor der Rückkehr seien aber ganz normal, beruhigt Nicole Ottersböck, wissenschaftliche Expertin am Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (Ifaa). «Körper und Geist befinden sich noch im Erholungsmodus und brauchen etwas Zeit, um sich wieder an einen festen Arbeitsrhythmus zu gewöhnen.»

Was dabei hilft? Das Ifaa gibt Tipps: