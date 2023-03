Führt der Streik am Montag für leere Regale in den Supermärkten?

Der anstehende Streik von Verdi und EVG wird den Verkehr in Deutschland lahmlegen. Das kann auch für leere Regale in den Supermärkten führen.

Der Verkehr wird in Deutschland am Montag weitgehend stillstehen. Das ist seit der Ankündigung eines gemeinsamen Streiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG klar. Es werden keine Fernzüge fahren, wohl keine Flugzeuge abheben und kaum Schiffe ablegen. Auch der Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) wird zu großen Teilen stillstehen. Doch das ist noch nicht alles, denn auch die Autobahnen drohen im Chaos zu versinken. Das kann auch Auswirkungen auf die Versorgung in Deutschland haben.

Streik am 27. März: Versorgungsengpässe in Supermärkten befürchtet

Verdi und EVG haben auch die Autobahngesellschaft des Bundes zum Warnstreik am 27. März 2023 aufgerufen. Unter diese fällt beispielsweise das Servicepersonal für Autobahnen. Das hat zur Folge, dass Tunnel und womöglich auch andere Streckenabschnitte gesperrt werden müssen. Alle Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich wohl auch lange Staus gefasst machen. Manche Strecken sind womöglich gar nicht befahrbar.

Ein Verkehrschaos auf den deutschen Straßen würde auch viele Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer treffen. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) hat daher Alarm geschlagen und vor Versorgungsengpässen in Supermärkten gewarnt. "Verdi streikt gegen den Willen von Millionen Bundesbürgern. Der Streik wird auch viele Lkw-Fahrer und -Fahrten massiv treffen. Es droht Versorgungschaos und ein Schaden von zig Millionen, wenn Waren nicht rechtzeitig geliefert werden können", sagte Verbandspräsident Prof. Dirk Engelhardt zu Bild.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Streik am 23.03.2023: Soll Fahrverbot am Sonntag für Lkw aufgehoben werden?

Die Versorgungsengpässe könnten durch den Streik am Montag sogar schwerwiegender sein, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Wegen des Fahrverbots am Sonntag könnten viele Lkw nämlich 48 Stunden nicht vorankommen. Das kann leere Regale in den Supermärkten zur Folge haben.

"Verdi nötigt Bundesverkehrsminister Volker Wissing zum Handeln. Es wäre daher sinnvoll, wenn Wissing das Fahrverbot für Lkw an diesem Sonntag aufheben würde. Das könnte viel von dem Chaos und dem Schaden für die Wirtschaft abmildern, den Verdi anrichten will", empfiehlt Engelhardt.

Lesen Sie dazu auch