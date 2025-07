Stricken, Backen, Gärtnern: Häusliche Hobbys tun der Seele gut

Über die Jugend jammerte man im alten Ägypten, jammerte man in Babylonien und jammert man heute noch bis in den Bundestag hinein. Der Tenor: Diese Jugend von heute scheue die Arbeit, zeige keinen Respekt vor den Eltern und trete alte Werte mit den Füßen. Das Klagen über die jungen Leute gleicht einer Konstante in der Menschheitsgeschichte.

Wie es aber aussieht, fehlt den Alten mittlerweile der Anlass, um sich zu mokieren. Denn heutzutage zollen viele Jungen den Alten den größtmöglichen Respekt: den der Nachahmung. Indem sie sich häusliche Hobbys suchen, denen laut gängiger Klischees eher ältere Semester nachgehen. Die Jugend von heute strickt Pullover, schaut den Schwalben beim Kreisen zu und bäckt Sauerteigbrot. Grandma-Hobbys, also Oma-Hobbys, werden derlei Aktivitäten genannt. Sie umfassen je nach Quelle Gärtnern, Kartenspiel, Vogelbeobachtung, Handwerk und Handarbeit.

Wie Oma-Hobbys positiv auf die Psyche wirken

Geübte Küchenpsychologen wollen in dieser Mode den Zustand der Welt ablesen. Grandma-Hobbys deuten sie als Symptome von Weltflucht und als Reaktion auf die krisengebeutelte Zeit. Sie böten den Menschen Entschleunigung und Achtsamkeit. Einen Ausgleich zum stressigen Job und zur Überreizung durch Soziale Medien. Weil der postmoderne Mensch überfordert ist, greift er zur Häkelnadel.

Seit einigen Jahren bekommen solche Deutungsversuche Rückendeckung aus der Forschung. Mehrere Studien kamen zum Schluss, dass die Oma-Hobbys tatsächlich guttun. Eine Studie vom King’s College in London befand, dass das Wohlbefinden steige, wenn man Vögeln lausche und sie beobachte. An der Universität Princeton fand man heraus, dass Gartenarbeit der Seele ähnlich schmeichelt, wie Radfahren und Spazieren. Ähnliche Erkenntnisse veröffentlichte das britische Journal Perspectives in Public Health über das Häkeln: Dieses helfe Menschen, mit gesundheitlichen Problemen und Lebenskrisen zurechtzukommen.

Forscherinnen der Drexel-Universität in Philadelphia gingen jüngst sogar einen Schritt weiter und verbanden die positive Wirkung von Handarbeit mit Brauchtumspflege. Sie schickten ihre Probandinnen und Probanden in zwei Sitzungen. In der ersten durften sie eine traditionelle Handarbeit aus der eigenen Kultur wählen, Stricken oder Weben etwa. In einer zweiten Sitzung lösten sie ein Puzzle. Nachdem sie sich mit der traditionellen Handarbeit beschäftigt hatten, ging es den Teilnehmenden besser als nach dem Puzzeln. Auch Angstgefühle waren deutlich weniger geworden. Das heißt: Selbstwirksam ist, wer bei der Wahl des Oma-Hobbys auch noch auf die – von den Alten – überlieferten Traditionen setzt. Wenn das keine Trendwende im Generationenkonflikt ist!