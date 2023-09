BAföG oder Studienkredit: Was lohnt sich mehr?

Bald beginnt für viele das Studium. Doch wie kann man sein Studium finanzieren? BAföG und Studienkredit im Vergleich.

Für viele Erstsemester beginnt das Studium bald. Doch gerade in finanzieller Hinsicht kann ein Studium herausfordernd sein.

Deshalb gibt es verschiedene Modelle, um sich sein Studium zu finanzieren. Zum Beispiel BAföG oder ein Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Doch was lohnt sich eigentlich mehr?

Was ist BAföG?

BAföG ist ein zinsloses Darlehen vom Staat an Studierende, teilweise auch Schüler oder Menschen, die einen Meister machen. Studierende, die BAföG erhalten wollen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört unter anderem...

das eigene Vermögen,

das Vermögen der Eltern

und das Einkommen der Eltern.

Manche Studierende können jedoch auch elternunabhängiges BAföG beantragen. Das bedeutet, dass sie die finanzielle Förderung erhalten, ohne dass das Einkommen und das Vermögen ihrer Eltern berücksichtigt wird.

Am Ende zahlt man beim BAföG nur die Hälfte zurück. Der Betrag ist nach oben hin auf 10.000 Euro gedeckelt. Zinsen fallen keine an. Außerdem muss man das BAföG erst fünf Jahre nach dem Studienabschluss zurückbezahlen.

Was ist ein Studienkredit?

Für den Studienkredit, wie zum Beispiel von der KfW, gibt es hingegen kaum Voraussetzungen. Das eigene Vermögen sowie das der Eltern spielen keine Rolle.

Ausgezahlt werden monatlich zwischen 100 und 650 Euro. Aktuell liegt der Zinssatz bei 7,82 Prozent. Dieser gilt allerdings nur noch bis einschließlich September 2023. Danach gibt es einen neuen Zinssatz.

BAföG oder Studienkredit: Was ist besser?

Wer Anspruch auf BAföG hat, sollte dieses auch beantragen. Der Grund dafür ist einfach: Beim BAföG gibt es keine Zinsen, die bezahlt werden müssen. Das bedeutet, der Staat stellt einem das Geld umsonst zur Verfügung. Und zurückbezahlt werden muss nur die Hälfte beziehungsweise maximal 10.000 Euro.

Bei einem Studienkredit der KfW fallen Zinsen an. Derzeit sind das 7,82 Prozent Effektiver Jahreszins (Stand September 2023). Außerdem muss man die ganze Kreditsumme wieder zurückbezahlen. Das macht in Summe am Ende deutlich mehr aus als beim BAföG.