Technik: Ungewollter Kamerastart? Neue iOS-Version schafft Abhilfe

Technik

Ungewollter Kamerastart? Neue iOS-Version schafft Abhilfe

Schonmal das iPhone aus der Tasche geholt und die Kamera war aktiviert? Mit der nächsten Version von Apples iOS kann man das endlich abstellen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Kamera-App startet bislang oft unbeabsichtigt durch einen Wisch nach links: Künftig kann diese Funktion in den Einstellungen abgeschaltet werden.
    Die Kamera-App startet bislang oft unbeabsichtigt durch einen Wisch nach links: Künftig kann diese Funktion in den Einstellungen abgeschaltet werden. Foto: Katharina Kausche/dpa/dpa-tmn

    Was viele nicht wissen: Wer auf dem Sperrbildschirm seines iPhones nach links wischt, startet die Kamera-App. Das passiert zuweilen auch aus Versehen, manchmal sogar durch den Stoff der Hosentasche. Wer sich darüber schon mal geärgert hat - es gibt eine gute Nachricht: Mit der nächsten Version von iOS kann man die Wischgeste abstellen.

    In der jüngst veröffentlichten Vorschauversion von iOS 26.1 (Beta 4) findet sich in den Kameraeinstellungen ein Schieberegler namens «Zum Öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen». Mit ihm lässt sich die Wischgeste abstellen.

    Die Wischgeste ist nur ein Weg zum schnellen Kamerastart

    Apple gibt Nutzerinnen und Nutzern damit mehr Freiheit beim Einrichten des Telefons. Bislang ist die Wischgeste Standard und redundant. Denn in der Standardeinstellung des iPhones befindet sich unten rechts auf dem Startbildschirm auch ein Schalter zum Start der Kamera. Diesen muss man etwas länger drücken - was versehentliches Auslösen der Kamera erschwert.

    Grundsätzlich haben iPhone-Inhaber drei Möglichkeiten, die Kamera schnell vom Sperrbildschirm aus zu starten:

    Aktuell ist die Funktion zum Abschalten der Wischgeste nur in der Beta-Version von iOS 26.1 verfügbar. Einen definitiven Veröffentlichungstermin der finalen Version gibt es bisher nicht.

    Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert.
    Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert. Foto: Till Simon Nagel/dpa-tmn
    Ab dem iPhone 15 Pro ermöglicht die Aktionstaste einen schnellen Kamerastart: Die Taste kann individuell belegt werden.
    Ab dem iPhone 15 Pro ermöglicht die Aktionstaste einen schnellen Kamerastart: Die Taste kann individuell belegt werden. Foto: Till Simon Nagel/dpa-tmn
