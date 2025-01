Schmorbrand: Kino in Freiburg evakuiert

In einem Kino in der Innenstadt von Freiburg hat sich in der Nacht ein Schmorbrand entwickelt. Das Kino sei aus Sicherheitsgründen geräumt worden, teilte die Polizei mit. Etwa 100 Gäste hätten das Filmtheater verlassen müssen, es sei niemand verletzt worden.

Ursache für den Brand war den Angaben nach ein Defekt im Technikraum des Kinos. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Die Höhe des Sachschadens lasse sich noch nicht einschätzen.