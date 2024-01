Geldanlage bei hoher Inflation: Experten geben Rat am Telefon

Die Zinsen sind gestiegen, aber auch die Inflation ist nach wie vor spürbar: Experten geben Tipps, wie man sein Vermögen mehrt.

Zinsen um die vier Prozent auf Festgeldanlagen ließen Sparer im vergangenen Jahr aufatmen. Allerdings verdarb die Inflation ein wenig die Stimmung. 2023 lag sie im Jahresdurchschnitt noch immer bei 5,9 Prozent – der zweithöchste Wert seit der Wiedervereinigung. Für den Jahresbeginn 2024 besagen verschiedene Prognosen Werte um die vier Prozent. Im Laufe des Jahres sollen sie sich zwischen zwei und drei Prozent einpendeln. Was bedeutet das für Sparer und die Altersvorsorge? Rein in den Festgeldmarkt? Wenn ja, wie lange? Muss man an Fondsanlagen etwas verändern? Gibt es gewinnträchtige Trends? Lohnt sich ein Immobilienkauf? Wann kann man ins Risiko gehen, wann sollte Sicherheit an erster Stelle stehen?

Sparen bei Inflation: Hat das Sinn?

Zum Thema Geldanlage bietet unsere Redaktion ein Lesertelefon an, bei dem Sie Ihre Fragen stellen können.

Die Telefone sind kostenfrei geschaltet unter 0800-0004743 am Mittwoch, dem 31. Januar 2024, von 16 bis 18 Uhr.

Auskunft geben während der Telefonaktion Peter Klipp von der Stiftung Warentest/Finanztest, Dr. Armin Schmitz vom deutschen Fondsverband BVI und Paul Petzelberger von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger SdK. (AZ)

