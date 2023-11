Hausärzte fordern mehr Tempo: Wann ist telefonische Krankschreibung möglich?

Die telefonische Krankschreibung wäre diesen Winter "eine dringend notwendige Entlastung" für überlastete Arztpraxen, meint der Hausärzteverband. Doch eine Wiedereinführung könnte sich noch hinziehen.

Immer mehr Menschen leiden in Deutschland aktuell an Atemwegserkrankungen. In der Woche vom 13. bis zum 19. November lag die Zahl der Infektionen bei bei 7,2 Millionen und steigt damit weiter deutlich an. Das sorgt für volle Arztpraxen. Zur ihrer Entlastung fordert der Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Markus Beier, laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland die telefonische Krankschreibung schnellstmöglich wieder einzuführen.

Es sei "überhaupt nicht nachvollziehbar", dass dies noch nicht geschehen ist. "Als es dann endlich beschlossene Sache war, begann der Umsetzungsprozess, der mindestens noch einmal so viel Zeit in Anspruch nimmt und bis heute andauert", kritisierte Beier. Doch die telefonische Krankschreibung wäre "schon diesen Winter eine dringend notwendige Entlastung für die derzeit extrem geforderten Hausarztpraxen gewesen".

Bundestag hat Gesetz zur telefonischen Krankschreibung beschlossen

Der Bundestag hatte im Sommer ein Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschlossen, wonach Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich werden sollen. Das soll allerdings nur für Erkrankungen gelten, die ohne schwere Symptome auftreten, und sofern die Erkrankten der Arztpraxis bereits bekannt sind. Bereits während der Corona-Pandemie wurde diese Regelung eingeführt, war aber im April zunächst ausgelaufen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Telefonische Krankschreibung: Richtlinie bis Ende Januar

Nach Angaben der Bundesregierung soll der Gemeinsame Bundesausschuss bis Ende Januar eine Richtline zur telefonischen Krankschreibung ausarbeiten. Doch die Hausärzte und ihre Praxisteams würden schon jetzt unter Hochdruck arbeiten, um alle Patienten zu versorgen. Wer werde vielerorts immer schwerer, dem Ansturm gerecht zu werden. Grund dafür sei nicht nur die derzeitige Infektionswelle, sondern vor allem auch die fehlenden Hausärzte. "Wir bekommen keinerlei Rückendeckung von den Verantwortlichen aus der Politik", kritisierte Beier.

Lesen Sie dazu auch