Gilt Tempo 30 an Schulen auch in den Ferien?

Wer im Auto an einer Schule vorbeifährt, muss in der Regel auf die Bremse treten. Denn dort gilt meist Tempo 30. Oft ist die Geschwindigkeitsbeschränkung auf eine bestimmte Uhrzeit eingegrenzt. Zudem gibt es meist auch ein Zusatzzeichen mit der Aufschrift "Schule". Doch was ist, wenn gar kein Unterricht stattfindet, wie etwa an Feiertagen oder in den Ferien?

Tempo 30 an Schulen: Keine klare Regelung in StVO für Ferien

Diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten, denn eine klare gesetzliche Regelung gibt es nicht. In der Straßenverkehrsordnung sucht man eine Antwort darauf vergeblich. Im Bußgeldkatalog heißt es: "Auch während der Schulferien müssen Kraftfahrer davon ausgehen, dass sich Kinder auf dem Schulgelände aufhalten." Denn viele Schulen würden eine Ferienbetreuung anbieten. Außerdem seien Sport- und Spielplätze auf den Schulhöfen beliebte Treffpunkte von Kindern während der Ferienzeit. "Schon aus diesem Grund gebietet es sich, zu diesen Zeiten ebenfalls Tempo 30 vor Schulen einzuhalten."

Gericht: Tempo 30 an Schulen gilt auch in den Ferien

Schon mehrere Gerichte beschäftigten sich mit der Frage, ob Geschwindigkeitsbeschränkungen an Schulen auch während der Ferien gelten. Einer dieser Fälle wurde am Oberlandesgericht Brandenburg verhandelt. Ein Autofahrer war an einem Karfreitag in einer 30er-Zone vor einer Schule mit 39 km/h geblitzt worden. Er sollte 15 Euro Geldbuße bezahlen. Über dem 30er-Schild hing ein zusätzliches Schild mit der Aufschrift "Schule".

Der Autofahrer wollte die 15 Euro nicht bezahlen und wendete sich mit einer Rechtsbeschwerde gegen das Urteil. Seiner Meinung nach galt die Geschwindigkeitsbegrenzung nach der Beschilderung nur für tatsächliche Schulzeiten und nicht an einem gesetzlichen Feiertag. Das sahen die Richter anders. Geschwindigkeitsbegrenzungen, die für Montag bis Freitag angeordnet werden, gelten auch an gesetzlichen Feiertagen, die auf einen Wochentag fallen, so die Richter. Sie erklärten, dass es im Interesse der Verkehrssicherheit nicht dem einzelnen Verkehrsteilnehmer überlassen werden könne, anhand der Örtlichkeiten zu beurteilen, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung auch für gesetzliche Feiertage gelten soll.

Auch das Zusatzschild "Schule" ändere nichts daran. Dabei handle es sich laut den Richtern lediglich um eine reine Information, die selbst nichts Zusätzliches anordne. Es sei allein Aufgabe der Behörde zu prüfen, ob Schulen an einzelnen Wochentagen wegen Ferien, gesetzlicher Feiertage oder sonstiger Besonderheiten geschlossen oder für bestimmte Veranstaltungen geöffnet haben und daher eine Temporeduzierung angeordnet werden soll.

Tempo 30 an Schulen: Rechtsprechung nicht einheitlich

Der ADAC weißt jedoch darauf hin, dass die Rechtssprechung nicht einheitlich ist. Es gebe auch Gerichte, wie beispielsweise das Amtsgericht Wuppertal, das in seinem Urteil 2014 zu einem anderen Ergebnis kam und entschieden hat, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die mit dem Zusatzschild "Schule" sowie "Mo. – Sa., 7 – 18 h" versehen ist, nicht an Feiertagen gilt.