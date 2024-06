Thai Ridgeback: Diesen Charakter hat die Hunderasse

Thai Ridgebacks stammen aus Thailand, wo sie früher als Jagd- und Wachhund eingesetzt worden sind. Lesen Sie hier, welchen Charakter die Hunderasse hat.

Thai Ridgebacks sind mittelgroße Hunde mit kurzem Haar. Ihr Name erklärt sich durch ihre thailändische Herkunft und einen Haarkamm, der sogenannte "Ridge", der sich auf ihrem Rücken befindet. In Thailand treten die Hunde seit Jahrhunderten auf und haben durch wenige Züchtungen, ihr ursprüngliches Wesen und Aussehen kaum verloren. Was diese Rasse charakterlich ausmacht, erfahren Sie hier.

Diesen Charakter hat der Thai Ridgeback

Thai Ridgebacks sind robuste und lebhafte Hunde, die ein gutes Sprungvermögen haben. Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) stuft die Rasse als sogenannten Urtyp ein. Diese Hunde haben sich durch Züchtungen nur wenig verändert. Der Thai Ridgeback hat laut VDH seinen eigenen Willen behalten. Deshalb empfiehlt sich die Rasse für Hundeliebhaber, die konsequent in der Erziehung durchgreifen können. Zudem brauchen sie durch ihren lebhaften und lauffreudigen Charakter viel Auslauf und Bewegung. Der VDH stuft sie zudem als kinderfreundlich und treuen Familienhund ein.

Thai Ridgeback: Dieses Aussehen hat die Hunderasse aus Thailand

Das Haar der Thai Ridgebacks ist kurz und glatt. Auf dem Rücken bildet sich der sogenannte "Ridge". Das ist ein Haarkamm, bei dem die Haare in die entgegengesetzte Richtung wachsen. Dieses rassetypische Merkmal tritt nach Angaben des VDH in unterschiedlichen Formen und Längen auf. In der Farbauswahl ist bei Thai Ridgebacks alles möglich:

Rot, vorzugsweise mit schwarzer Maske

Schwarz

Blau

sehr helles grau-braun, das auch "Isabell" genannt wird

Die Herkunft des Thai Ridgebacks

Die Rasse der Thai Ridgebacks ist laut VDH bereits vor 360 Jahren in thailändischen Schriften erwähnt worden. Dort sind sie vor allem im östlichen Teil des Landes zur Jagd und als Wachhunde verwendet worden.

Die Rasse verbreitete sich aus den östlichen thailändischen Gebieten westwärts bis nach Bangkok. Dort haben sich etablierte Züchter der Zucht angenommen, um die Rasse in Größe, Farbe und "Ridge" zu verbessern. Denn da die Transportmöglichkeiten im Osten des Landes gering gewesen sind, hat die Rasse über Jahre hinweg ihren Urzustand behalten. Laut VDH werden die Thai Ridgebacks den Pariahunden zugeordnet. Das bedeutet, dass ihre Vorfahren hauptsächlich verwilderte Haushunde ohne Besitzer gewesen sind.





