Der Tigerschnegel: Die Schnecke im Garten, über die man sich freuen kann

So ein ausgewachsener Tigerschnegel kann Menschen ziemlich erschrecken. Als Gartenbewohner ist er allerdings kein Böser. Im Gegenteil.

Meine erste Begegnung mit einem Tigerschnegel wird mir für immer in Erinnerung bleiben: An einem sommerlichen Sonntagmorgen lockerte ich bei den Tomatenpflanzen im Garten die Erde oberflächlich mit den Fingerspitzen. Plötzlich spürte ich etwas Kühles und Feuchtes. Ich hatte eine Monsternacktschnecke freigelegt, bestimmt 12 Zentimeter lang mit grau-bläulicher Grundfarbe und schwarzen, länglichen Flecken. Den schrillen, kurzen Schrei hatten sogar die Nachbarn gehört.

Bei Gartenfreunden sind Nacktschnecken generell verhasst. Weil sie Karotten, Salat und Erdbeeren ruinieren, Kräuter kurz und klein fressen oder weil man barfuß versehentlich draufsteigen kann. Nachts kommen sie aus ihren Verstecken und fallen in Horden über alles Nahrhafte her. Anklage gegen den Tigerschnegel als größten Vertreter der Nacktschnecken: Diebstahl sowie die Verbreitung von Angst und Schrecken.

Der Tigerschnegel frisst totes Pflanzenmaterial, Pilze und andere Schneckeneier

Die Pflichtverteidigung: Bei den rostroten oder auch braun-schwarzen typischen Nacktschnecken in den Gärten handelt es sich meist um die Spanische Wegeschnecke. Wer den Tigerschnegel mit ihr in einen Topf wirft, ob gedanklich oder zu Bekämpfungszwecken, tut dem getüpfelten Riesen unrecht. Limax maximus, so der zoologisch korrekte Name, frisst vor allem totes Pflanzenmaterial. Er mag Pilze, sogar Schimmelpilze und verspeist auch andere Nacktschnecken und deren Eier. Viele Gartenratgeber empfehlen daher, lieb und nett zu Tigerschnegeln zu sein, denn diese würden die schädlichen Schnecken in Schach halten.

Nun ist Schneckenforschung kein Gebiet, auf dem die Wissenschaft schon große Erkenntnisse gewonnen hätte. Der Tierart entsprechend läuft alles im Schneckentempo. Aber ob Tigerschnegel tatsächlich gegen eine Nacktschneckeninvasion etwas ausrichten können, indem sie diese verspeisen, sehen führende Schneckologen kritisch. Einerseits gebe es nie besonders viele Tigerschnegel in einem Garten, andererseits sei das Hauptfutter abgestorbenes Pflanzenmaterial. Und trotzdem: Tigerschnegel seien so etwas wie die Schnecken-Chefs im Garten und würden mit ihrer territorialen Art unliebsame andere Schnecken vertreiben. Ein Pluspunkt auf der Nützlichkeitsskala.

Was den Vorwurf des Diebstahls angeht: Tigerschnegel verabscheuen frisches Grün regelrecht. Nur wenn sie kurz vorm Hungertod stehen, beißen sie eventuell ein Loch in ein Salatblatt. (Sollten Sie bereits einen Tigerschnegel im Salat entdeckt haben, lohnt es sich zu prüfen, ob das nicht die wesentlich kleinere Ackernetzschnecke war).

Lesen Sie dazu auch

Meist sind die getigerten Schnecken nur nachts unterwegs

Ansonsten weiß man über Tigerschnegel, dass sie sich spektakulär paaren. An einem Faden hoch in der Luft umschlingen sich beide Partner spiralförmig. Fotos im Internet davon schauen faszinierend aus. Und was den Vorwurf der Verbreitung von Angst und Schrecken betrifft: Schnegel sind harmlos, nur nachts unterwegs, und wenn man von ihrer Anwesenheit weiß, ist man ja gewappnet und muss bei einer unerwarteten Begegnung keine schrillen Schreie ausstoßen, wie ich damals.

Zur Person: Tanja Warter ist Tierärztin und verknüpft seit Jahren die Leidenschaft für die Tiermedizin mit dem Spaß am Schreiben.