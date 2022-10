Was gegen Dauerbellen bei Hunden hilft

Ein Hund, der bei jeder Kleinigkeit Alarm schlägt und ein Bellkonzert gibt, kann sein gesamtes Umfeld unendlich nerven. Den Besitzer inklusive. Was also tun?

Es gibt Hunde, bei denen scheinen die Nerven blank zu liegen. Kaum erspähen sie beim Spaziergang einen Artgenossen in einem gewissen Abstand, bellen sie los. Lässt man sie vorübergehend allein daheim in der Wohnung, berichten Nachbarn später von einem Bellkonzert, das die Grenzen des erträglichen gesprengt hat. Ein Auto fährt vorbei? Es sind Schritte im Stiegenhaus zu hören? Es läutet gar an der Tür? Dann wird gebellt, gebellt, gebellt. Schließlich könnte immer und überall eine entsetzliche Gefahr lauern. Vielleicht ist der Brieträger ein verkleideter Hannibal Lecter, wer weiß das schon?!

Bellt der Hund nur bei Besuch, ist die Sache einfach. Üben Sie die Szene anfangs mit Familienmitgliedern oder Freunden. Sie sollen zunächst an der Tür klopfen. Im typischen Fall wird der Hund in diesem Moment sofort mit der Bellerei beginnen. Schicken Sie ihn sofort auf seinen Platz. Die Tür wird erst geöffnet, wenn der Hund ruhig bleibt. Klappt das, dürfen die Besucher auch läuten oder „Hi“ rufen. Die Chancen stehen ausgezeichnet, dass der Vierbeiner bald kein Bahö mehr macht, wenn Gäste kommen.

Wer welche Rolle hat, liegt am Verhalten des Besitzers

Dauerbeller hingegen sind oft Hunde, die unter starker Unsicherheit leiden. Sie fühlen sich von ihrem Menschen zu wenig beschützt und haben das Gefühl, sich selbst um alles kümmern zu müssen. Aber stets auf alles aufzupassen, ist anstrengend und überfordert so manchen Vierbeiner. Er braucht Vertrauen in die Fähigkeiten seines Menschen. Einer hat das Sagen, kümmert sich um das Futter und um die Sicherheit im Rudel, der andere kann unbeschwert in den Tag hineinleben. Wer welche Rolle hat, liegt am Verhalten des Besitzers.

Um Bello zu vermitteln, dass er sich in seinem Rudel sicher fühlen kann, braucht es oft nur kleine Änderungen der Gewohnheiten. Hier ein paar Tipps:

Übungen: Machen Sie ab sofort täglich beim ersten Spaziergang ein paar Übungen wie Sitz! oder Fuß! mit dem Hund und loben Sie ihn, wenn es klappt. Der Hund konzentriert sich dadurch besser auf Sie.

Hart bleiben: Bleiben Sie hart beim Betteln. Leckereien gibt es als Lob, weil der Hund etwas gut gemacht hat, nicht aber, weil er freundlich schaut. Wenn Sie entscheiden, wann und was es zu fressen gibt, übernehme Sie automatisch die Führungsposition in Futterfragen - oft mit positiven Auswirkungen auf andere Lebensbereiche.

Aufräumen: Räumen Sie das Spielzeug des Hundes weg, so dass er es Ihnen nicht nach Belieben vor die Füße werfen und Sie auffordern kann. Ab sofort entscheiden nur Sie, wann gespielt wird.

Mit Übungen wächst das Vertrauen des Hundes in den Menschen, dass dieser sich ab sofort um die wichtigen Dinge des Lebens kümmert. Für das nervige Bellen, die Aufregung und das Aufpassen gibt es schon bald gar keinen Grund mehr. Bei besonders bellfreudigen Rassen wie Chihuahuas oder dem Mops kann es etwas schwieriger sein, aber unmöglich ist es auch bei ihnen nicht. Hundeschulen wissen Rat.