Weihnachtskekse für Hund und Katz

Plätzchen mit Leberwurst – schüttelt es Sie dabei? Wer seinen Vierbeiner an den Feiertagen verwöhnen will, kann auf ungewöhnliche Zutaten umsteigen.

Wie duftet es bei Ihnen in der Küche, wenn die Weihnachtsbäckerei im Gang ist? Nach Orange, Zimt, Nelke, Schoko? Einer Mischung aus allem? Das ändern wir jetzt. Heute gibt es Rezepte für Hunde- und Katzenkekse, die beispielsweise nach Leberwurst duften. Oder nach faschiertem Hühnerfleisch.

Die Kekse sind köstlich (konnten wir im Tierversuch bestätigen), bestehen nur aus guten Zutaten, und den Zucker sparen wir uns komplett. Ich weiß, Weihnachten ist das Fest der kulinarischen Ausnahmen und des Über-die-Strängeschlagens. Aber Katzen können Süßes sowieso nicht schmecken und Hunde hätten zwar gegen Zucker nichts einzuwenden, vertragen Süßigkeiten aber oft schlecht. Wer will schon am Heiligen Abend mit einem Hund, dem speiübel ist, notfallmäßig zum Tierarzt fahren?

Lumpis liebste Leberwursttaler

Zutaten 200 g feine Haferflocken, 150 g Leberwurst, 150 g Hüttenkäse, 6 EL Sonnenblumenöl, 1 Ei.

Zubereitung Alle Zutaten miteinander vermengen, kleine Kugeln formen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech flach drücken. Die Taler bei 180 Grad Umluft 25 Minuten backen.

Leberwurstbusserln für Kätzchen

Zutaten 250 g Leberwurst, 50 g Weizenmehl und zwei mittelgroße Eier

Zubereitung Alles zu einem gleichmäßigen Teig verrühren. Den Teig in einen Spritzbeutel füllen und kleine, etwa 1 cm große Busserln auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech portionieren. Bei 150 Grad Umluft eine halbe Stunde backen.

Himmlische Hendlkekse für Hund und Katz

Zutaten 380 g gekochtes Hühnerfleisch, 1 Ei, 50 ml Hühnerbrühe, 125 g Weizenmehl, 250 g Maisgrieß.

Zubereitung Hühnerfleisch in feine Streifen schneiden und mit dem Ei und der Brühe zusammenmixen. Maisgrieß und Mehl mischen und nach und nach zur Fleischmasse hinzugeben. Den Teig zwei Stunden lang im Kühlschrank kaltstellen, dann etwa 0,5 cm dick ausrollen und kleine Formen ausstechen. Dann für 15 Minuten bei 180 Grad Umluft ins Backrohr.

Viele Katzen sind sehr heikel. Das hängt auch damit zusammen, dass ihnen die Konsistenz des Futters wichtiger ist als Hunden. Knuspriges kommt fast immer gut an. Dieses Kriterium erfüllen die Leberwurstbusserln und die Hendlkekse.

Hunde lassen sich im Advent und an den Feiertagen leicht in Versuchung führen. Auch die Wohlerzogensten können manchmal nicht widerstehen, wenn Linzer Augen direkt auf Schnauzenhöhe auf dem Couchtisch stehen. Folgende Lebensmittel sind giftig für Hunde und sollten streng außer Reichweite aufbewahrt werden: Weintrauben und Rosinen, Macadamianüsse und vor allem Schokolade. Eine halbe Tafel Zartbitter kann für einen zehn Kilogramm schweren Hund bereits tödlich sein. Außerdem ist Birkenzucker (Xylit) für Hunde hochgiftig. Er sollte in einem Haushalt mit Hunden am besten gar nicht vorkommen.

Im Gegenzug sind obige Rezepte für Menschen durchaus genießbar und verträglich. Lust auf Abwechslung?

Zur Person: Tanja Warter ist Tierärztin und verknüpft seit Jahren die Leidenschaft für die Tiermedizin mit dem Spaß am Schreiben.