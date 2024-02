Braucht der Hund eine Box?

Viele Hundehalter glauben, dass ihr Vierbeiner in der Box seine Ruhe hat. Insbesondere, wenn Besuch kommt oder das Tier mal allein bleiben muss. Aber stimmt das auch?

Dass Hunde daheim eine Box haben, ist in Hundehaushalten nahezu Standard geworden. Es gibt gute Argumente dafür: Viele Hunde lieben einen höhlenartigen Rückzugsort. Sie fühlen sich darin geborgen und entspannen auch oft leichter als in offenen Hundekörben – vor allem, wenn rundherum viel los ist. So weit, so gut.

Der letzte Schrei sind schicke Möbel mit integrierter Box, weil eine Hundebox aus Gitterstäben oder mit Kunststoffwänden wirklich kein ästhetisches Highlight in der Wohnung darstellt. Googeln Sie mal „Hundebox und Couchtisch“ oder „Hundebox und Regal“. Dann entdecken Sie Yorkies, die friedlich unten im Sofabeistelltisch schlummern, Terrier, die in Garderobenschränkchen sitzen, in denen man sonst Schuhe erwarten würde oder rollbare Holzkommoden, mit denen man seinen Border Collie bequem und stilvoll durch die Wohnung schieben kann.

Die Größe der Box muss passen

Wichtigste Regel bei der Anschaffung generell: Die Box muss so groß sein, dass der Hund in Seiten- und in Bauchlage mit ausgestreckten Pfoten ausreichend Platz hat. Und er sollte (die kuschelige Unterlage eingerechnet) stehen können, ohne den Kopf einziehen zu müssen. Die neue Box wird in der Wohnung aufgestellt, hinein kommen das Lieblingsspielzeug und auch mal ein Leckerli. So lernt der Hund schnell, dass dieser Ort für ihn ganz allein bestimmt ist. Schon bald wird er sich darin gemütlich machen.

Verschließen oder nicht verschließen?

Das Problem mit Hundeboxen für daheim beginnt dann, wenn die Tür verschlossen wird. Mitarbeiterinnen des Instituts für Tierschutz an der Tierärztlichen Fakultät in München befragten dazu kürzlich Hundebesitzer. Über zwei Drittel gaben an, die Box daheim auch immer wieder zu verschließen. Gründe zum Beispiel: „Dann muss der Hund keine Angst haben, wenn fremde Kinder zu Besuch sind und wild toben.“ Oder: „So macht der Hund nichts kaputt, wenn ich das Haus verlasse.“

Klingt alles plausibel, ist aber aus Hundesicht kritisch zu sehen. Ein Hund, der in Abwesenheit des Menschen in der Wohnung Polster zerstört oder anderen Unfug treibt, ist entweder zu wenig ausgelastet oder leidet unter Trennungsangst. Beides wird nicht besser, wenn man ihn einfach wegsperrt. Man bekämpft nur ein Symptom, ohne sich um die Ursache zu kümmern. Dann leidet der Hund in der Box sogar unter zusätzlichem Stress.

Das Einsperren kann für den Hund zusätzlichen Stress bedeuten

Er kann auch keine Entscheidungen mehr für sich treffen. Wenn es ihm zu warm wird, kann er nicht einfach in die Küche gehen, Wasser schlabbern und sich auf die kühlen Fliesen legen. Und im Fall der fremden, tobenden Kinder, kann er sich nicht selbstbestimmt in ein ruhigeres Zimmer zurückziehen. Er verlernt durch die Box vielleicht sogar, Strategien zur Bewältigung spezieller Situationen – Fachleute sprechen von „coping“ – zu entwickeln.

Fazit: Die „Wohlfühlhöhle“ ist bei vielen Hunden beliebt, sie kann aber auch aus einer Decke über zwei Sesseln bestehen, denn eine Tür braucht sie nicht. Wer eine Box hat, sollte sie möglichst immer offen lassen. Das Auto ist eine Ausnahme.