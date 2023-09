Der Maulwurf: Untergrundbewohner mit Supernase

Sie können am Tag bis zu 20 Meter Tunnel graben und das Material muss raus. Sind Maulwürfe nur furchtbar im Garten?

Im Sommer herrscht in vielen Gärten ein unerbittliches Duell. Die Kontrahenten: Mensch gegen Maulwurf. So manchem Rasenliebhaber treibt es beim Anblick eines Maulwurfshügels den Blutdruck mächtig in die Höhe. Wie schrieb schon Wilhelm Busch: „Des Gärtners Freudigkeit vergeht. Ein Maulwurf wühlt im Pflanzenbeet.“ Da Maulwürfe fleißige unterirdische Baumeister sind und in bis zu 100 Meter langen Tunnelsystemen leben, müssen sie den Aushub regelmäßig an die Oberfläche befördern. Der Vorwurf: Besitzstörung und Beschädigung fremden Eigentums.

Die Pflichtverteidigung: Wer sich Sorgen um Blumen, Gemüse und Obst im Garten macht, kann sich auf der Stelle wieder entspannen. Dieses fremde Eigentum beschädigt der Maulwurf sicherlich nicht, denn er interessiert sich als Insektenfresser weder für Karotten noch Erdäpfel noch Fallobst. Was er neben Insekten aber gern mag, sind Engerlinge, Schnecken oder Raupen. Man kann seine Anwesenheit also durchaus als nützlich betrachten. Mehr noch: Maulwürfe sind strikte Einzelgänger. Sie vertreiben nicht nur andere Maulwürfe, sondern verhindern auch, dass beispielsweise Wühlmäuse einziehen. Diese hätten es ja tatsächlich auf das feine Gemüse abgesehen. Garten-Security mit Erdhügeln oder Gemüsediebe? Was ist Ihnen lieber?

Eigentlich könnten Gärtner auf einen Maulwurf sogar stolz sein

Eigentlich könnten Gärtner auf einen Maulwurf sogar stolz sein. Seine Anwesenheit ist Kompliment an den Boden, denn es muss darin zahlreiche Kleinlebewesen und Regenwürmer geben, damit sich der unterirdische Gast wohlfühlt. Objektiv betrachtet ist er sowieso ein faszinierendes Wesen. Sein Fell ist kuschelig weich und wächst nicht in eine bestimmte Richtung. Fachleute sagen, es hat keinen Strich. So kann der Maulwurf in seinem Gangsystem auch rückwärts rennen. Die Grabschaufeln an den Vorderpfoten sind im Verhältnis zum Körper riesig, und obwohl er keine Ohrmuscheln hat, hört der Maulwurf hervorragend. Hinter Maul- und Nasenöffnung liegen Hautfalten, die verhindern, dass beim Graben andauernd Erde in die Schnauze gelangt.

Wahrlich zum Staunen aber ist das Eimersche Organ des Maulwurfs, das bislang wenig erforscht ist. Es handelt sich dabei um eine große Zahl an speziellen Tastsinneszellen, die im Bereich der Nase zu finden sind. Diese dienen aber nicht dem Tasten allein, sondern registrieren auch elektrische Impulse, die von anderen Tieren ausgesendet werden. Kriecht also ein Regenwurm vor dem blinden Maulwurf vorbei, geben die Muskeln des Wurms leichte Elektrizität ab. Der Maulwurf bemerkt das über sein spezielles Sinnesorgan und sieht seine Beute gewissermaßen mit der Nase.

Der Maulwurf ist ein Wunder der Natur

Wen diese Wunder der Natur an einem vermeintlich lästigen Tier noch nicht vom Schutz überzeugt haben, der kann sich so wie Wilhelm Busch auch philosophisch für den Maulwurf begeistern: „Die laute Welt und ihr Ergötzen als eine störende Erscheinung vermag der Weise nicht zu schätzen. Ein Maulwurf war der gleichen Meinung. An Lärm fand er kein Wohlgefallen, zog sich zurück in kühle Hallen.“

Lesen Sie dazu auch

Man mag es ihm des Öfteren gleichtun …

Zur Person: Tanja Warter ist Tierärztin und verknüpft seit Jahren die Leidenschaft für die Tiermedizin mit dem Spaß am Schreiben.