Hör mal, wer da hämmert: Wie Spechte Häuser beschädigen können

In der Nestbausaison tut sich ein verflixtes Problem auf: Spechthöhlen in Häuserfassaden. Die Tiere stehen unter Schutz, Löcher sind aber Gift für die Dämmung.

Das hatte bei der Erfindung der Wärmedämmung wohl keiner auf dem Radar: Isoliert man eine Fassade mit Styropor oder Mineralwolle und zieht dann eine dünne Putzschicht darüber, ist das für Spechte eine großzügige Einladung zum Zimmern einer Nisthöhle. Die Materialkombination ähnelt der eines morschen Baumes: Außen eine dünne, schützende Rinde, innen weiches und wärmendes Material, das sich perfekt zum Nisten eignet. Aus Spechtsicht kann man sich dieses Angebot kaum entgehen lassen.

Seit Häuser immer öfter eine Wärmedämmung an der Fassade bekommen, nehmen die Spechtschäden drastisch zu. Früher wurde unter dem Verputz wohl meist eine Matte aus Kunststoff oder Draht eingezogen, und Spechte hatten keine Chance. Heute aber können sie an rauen Fassaden sehr guten Halt finden und werden dann durch den hohlen Klang der Dämmung erst richtig zum Hämmern animiert. Das Styropor lässt sich hervorragend zerrupfen! Eine Höhle, deren Bau in einem Baumstamm zwei bis drei Wochen dauert, ist bereits innerhalb weniger Tage bezugsfertig. Und für die Wärme im Innenraum bekommt die Styroporbude auch mehr Punkte als die Baumhöhle.

Nach den Spechten kommen die Stare

Hausbesitzer klagen häufig darüber, dass die Spechte nie genug bekommen. Sie würden ein Loch neben das andere in die Fassade hacken. Dafür werden zwei Gründe vermutet: Die Spechte erwarten, dass sie im Styropor genauso wie im Totholz etwas Fressbares finden können. Das passiert aber nicht. Sie sind frustriert und versuchen es dann wieder und wieder. Und Spechte sind heikle Bauherren. Bis zum perfekten Eigenheim unternehmen sie oft etliche Anläufe. Davon wiederum profitieren andere: Stare beispielsweise übernehmen mit Begeisterung leer stehende Spechthöhlen, gern auch in Hauswänden.

Ist ein Specht eingezogen, beginnt ein wahres Dilemma. Einerseits ist die Dämmung defekt, die für eine optimale Funktion repariert werden müsste, andererseits sind Buntspechte geschützt und dürfen nicht einmal gestört werden. Sollte in Ihren Überlegungen auch nur eine Sekunde der Begriff „abschießen“ aufgetaucht sein, vergessen Sie es sofort. Das ist illegal – und für Menschen mit Herz sowieso keine Option. Eventuell können Sie sanfte Vergrämung versuchen. Nein, nicht mit Attrappen von Raben oder Habichten. Ein Specht ist nicht blöd. Und auch an Ihr Klatschen und Rufen wird er sich bald gewöhnen. Experten raten zu flatternden Bändern oder Spiegelfolien.

Vieles spricht gegen Styropor als Dämmstoff - auch der Specht

Was sicher und nachhaltig wirkt, ist eine Begrünung, denn Spechte landen nicht in dünnen, wackeligen Pflanzen wie wildem Wein. Auch eine dickere und glattere Putzschicht, eventuell mit feinmaschigem Gitter, erfüllt ihren Zweck. Viele schlagkräftige Argumente sprechen ohnehin gegen die Verwendung von Styropor als Dämmmaterial. Der Specht ist eines davon.

Zur Person: Tanja Warter ist Tierärztin. Seit zehn Jahren verknüpft sie die Leidenschaft für die Tiermedizin mit dem Spaß am Schreiben.