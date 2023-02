Spatz ist nicht gleich Spatz: So unterscheiden sich Haus- und Feldsperling

Bei der „Stunde der Wintervögel“ hatte heuer der Haussperling in Bayern den Schnabel vorn. Doch wie unterscheidet er sich genau vom Feldsperling?

Rund 21.000 Menschen haben sich im Januar bayernweit an der „Stunde der Wintervögel“ des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) beteiligt und dafür eine Stunde lang beobachtet und gezählt, welche flatternden Gäste zur Futterstelle gekommen sind. Die Daten wurden gemeldet und ausgewertet. Ergebnis für Bayern: 1. Haussperling, 2. Kohlmeise, 3. Feldsperling, 4. Blaumeise, 5. Amsel. Auf der Homepage des LBV kann man sogar nachschauen, in welchem Kreis von Amberg bis Würzburg welche Vogelart wie oft angetroffen wurde. Mal rückt der Buchfink in die Top 5, mal die Rabenkrähe. Haus- und Feldsperling sind interessanterweise immer ganz vorn dabei. Ein guter Anlass, sich einmal genau anzuschauen, wie sich die beiden eigentlich unterscheiden.

Haussperling und Feldsperling unterscheiden sich durchaus

Um es für Neueinsteiger nicht bereits an dieser Stelle zu kompliziert zu machen, beschränke ich mich auf die ausgewachsenen Männchen. Die beiden Sperlingsarten sind generell an ihren braun-weiß-schwarz gemusterten Flügeln und die Männchen im Speziellen an den schwarzen kräftigen Schnäbeln gut zu erkennen. Ich nehme an, die meisten Menschen, die diese Zeilen lesen, sind souverän im Bestimmen von Spatzen. Aber welches Männchen man genau vor sich hat, dafür muss man schon genauer hinschauen. Die beiden Erkennungsmerkmale des Haussperlings: ein grauer Scheitel und ein schwarzer Latz an der Kehle. Und die beiden Erkennungsmerkmale für den Feldsperling: ein brauner Scheitel und schwarze Wangenflecken, die mich immer an Kopfhörer denken lassen.

Wer sich beim Vogelbeobachten auf diese Punkte konzentriert, wird in Zukunft kein Problem mehr haben, zwischen Haus- und Feldsperling zu differenzieren. Natürlich gibt es noch weitere Unterschiede. Beispielsweise ist Herr Haussperling größer und schwerer als Herr Feldsperling, aber wer kann das schon ohne direkten Vergleich beurteilen? Haussperlinge nisten gern unter Hausdächern, Feldsperlinge eher in Baumhöhlen - ein zusätzlicher, eher vager Hinweis für die Bestimmung. Ebenfalls vage für den Hausgebrauch, aber spannend: Haussperlinge tschilpen lauter und kräftiger als Feldsperlinge, Letztere aber in einer höheren Frequenz.

Es gibt sogar einen dritten heimischen Sperling

Man sieht bereits an diesem Beispiel: Vögel zu zählen und zuverlässige Daten über die Bestände zu bekommen ist alles andere als einfach. Vor allem für seltene Arten oder solche, die eher versteckt leben, schaut es mit profundem Datenmaterial nicht gerade rosig aus. In hunderten wissenschaftlichen Arbeiten wurde versucht herauszufinden, welche Zählmethode gut geeignet ist. Fazit: Alles ist so kompliziert und umstritten, weil sich so schnell Fehler einschleichen können. Wer erkennt schon wirklich souverän mehr als 15 Vogelarten? Trends kann man aus der „Stunde der Wintervögel“ aber auf jeden Fall ablesen - auch wenn in diesem Jahr der besonders warme Januar eine zusätzliche Herausforderung für die Interpretation der Ergebnisse bedeutet.

Übrigens: Wer im Winter ins Gebirge fährt und Glück hat, kann vielleicht den dritten heimischen Sperling sehen. Den Schneesperling.

Lesen Sie dazu auch

Zur Person: Tanja Warter ist Tierärztin und verknüpft seit Jahren die Leidenschaft für die Tiermedizin mit dem Spaß am Schreiben.