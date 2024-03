Welche Farbe hat ein richtiges Eichhörnchen?

Mal sieht man ein hellrotes, dann ein braunes, dann ein grauschwarzes. Welches ist denn nun das bei uns heimische Exemplar?

Eichhörnchen sind das ganze Jahr hindurch unterwegs - wenn auch seltener im tiefen Winter - und es ist eine Freude zu beobachten, wie sie kopfabwärts Baumstämme hinuntersausen oder Nüsse zwischen ihren Vorderpfötchen einklemmen. Die alten Griechen hatten für das Eichhörnchen übrigens einen ganz besonderen Namen. Sie nannten es „Sciourus“, was übersetzt heißen soll: der sich mit dem Schwanz Schatten Spendende.

Kürzlich landete ein Mail in meinem Postfach. Eine eifrige Eichhörnchenbeobachterin klagte, sie würde seit Längerem nur noch schwarzbraune Exemplare sehen. Diese seien bei uns ja eigentlich gar nicht heimisch und außerdem eher aggressiv. „Sterben die roten Eichhörnchen bei uns bald aus?“, wollte sie wissen.

Die Farben der Eichhörnchen variieren

Viele Menschen glauben, dass rote und dunkle Eichhörnchen verschiedene Arten seien. Das stimmt aber gar nicht. Es ist einfach eine Laune der Natur, dass die Fellfarbe bei unseren heimischen Eichhörnchen von hellrot bis braunschwarz variieren kann. Es gibt sogar Würfe, bei denen einige Eichhörnchenkinder rot und einige schwarzbraun sind. Und manchmal zeigt ein einziges Tier allein beide Farbschläge – entweder als Muster im Fell oder auch im jahreszeitlichen Wechsel.

Dass dunklere Hörnchen aggressiver seien, wird immer wieder verbreitet. Es gab vor über 30 Jahren in den USA einmal Untersuchungen in die Richtung, ob es einen Zusammenhang zwischen Fellfarbe und Aggressionsbereitschaft geben könnte. Das bezog sich aber auf eine andere in den USA vorkommende Art – und hat sich auch nicht bewahrheitet.

Grauhörnchen sind nach Großbritannien eingewandert, in Deutschland kommen sie nicht vor

Wie viele rote und wie viele dunkle Tiere es gibt, hängt auch von der Region ab. Über den Daumen heißt es: In Höhenlagen bilden schwarzbraune Tiere die Mehrheit, in tieferen Lagen die roten. Man vermutet einen Zusammenhang mit der Temperatur, denn dunkle Tiere erwärmen sich in kalten Höhengegenden in der Sonne schneller. Belegt ist das aber nicht. Nebenbei: Am Bauch sind alle Eichhörnchen weiß.

Falls nun jemandem einfällt, doch in der Vergangenheit öfter von eingewanderten Eichhörnchen gehört oder gelesen zu haben: Das betrifft vor allem Großbritannien, wo sich Grauhörnchen, die im 19. Jahrhundert von Reisenden aus Nordamerika mitgebracht worden waren, rasant über die ganze Insel ausbreiteten und heimische Arten zurückdrängten. Es gab Sorgen, dass diese Grauhörnchen ganz Europa besiedeln könnten. Bislang ist das nicht passiert, Grauhörnchen kommen in Deutschland nicht vor.

Der Schwanz der Eichhörnchen dient auch als Zudecke

Was die Theorie der alten Griechen betrifft: Wir wissen heute, dass der buschige und lange Schwanz definitiv als Balancier- und Kletterhilfe fungiert. Er dürfte auch ausgezeichnet wärmen, da sich Eichhörnchen während der Winterruhe oder beim Schlafen mit ihm zudecken. Dass der Schwanz auch als Sonnenschirm dient, konnte bisher nicht bestätigt werden.

Aber wenn es jetzt immer wärmer wird, kommen die Eichhörnchen vielleicht noch drauf.