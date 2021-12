Welche Weihnachtswunder Tierhalter erleben können

In der Heiligen Nacht sprechen die Tiere, erzählen Eltern und Großeltern vor allem in ländlichen Gegenden gern jedes Jahr den Kindern. Aber ob man unbedingt zuhören sollte?

Wer wüsste nicht gern, ob ein Hund gerade traurig oder glücklich ist? Wie der Katze wohl die Verletzung an der Pfote passieren konnte? Oder ob das alte Pferd vom Nachbarn schon lange stöhnt, weil sein Reiter so dick geworden ist? Könnten die Tiere doch nur reden! Schon immer war es ein Traum der Menschen, sich mit Vierbeinern und Flattervieh unterhalten zu können. Mit den Tieren sprechen, das konnte der Heilige Franz von Assisi, als er zu den Vögeln predigte. Auch der berühmte Doktor Dolittle hatte dieses seltene Talent. Er unterhielt sich den ganzen Tag mit Igeln, Pferden, Schweinen, Mäusen und was ihm sonst noch so in die Quere kam. Darum gab er auch bald seinen Beruf als Menschenarzt auf und wurde Tierarzt.

In der Heiligen Nacht, da sollen alle Menschen mit den Tieren sprechen können. Das behaupten zumindest einige Erwachsene. Auch meine Großmutter zählte dazu. Aber sie nahm die Sache nicht so ernst wie der Nachbar. Dort mussten die Kinder nach Christmette in den Stall gehen, um vom Vieh zu erfahren, was ihm während des Jahres nicht gepasst hatte. Das war keine leichte Sache, denn die Überlieferung in der Nachbarsfamilie besagte auch, man müsse dazu auf einem Stuhl aus vier verschiedenen Hölzern und ohne Metallschrauben stehen. Diesen Stuhl zu bauen, das gelang den Kindern aber nie. Darum haben sie wohl auch nie etwas gehört. Stattdessen gab es für die Tiere eine Segnung mit Weihwasser und dann Leckerbissen. Äpfel und Semmeln, weil sie so brav waren während des Jahres.

Viele Sagen berichten von sprechenden Tieren

Sagenhafte Berichte von sprechenden Tieren gibt es in verschiedenen alten Büchern. Oft sind die Tiere lieb und freundlich, aber es gibt auch Überlieferungen, nach denen es verboten ist, die Tiere heimlich beim Schwätzen zu belauschen. Es könnte dem neugierigen Bauern unter Umständen passieren, dass ihn auf der Stelle der Schlag trifft. Oder er wird für ein Jahr blind und kann erst erlöst werden, wenn er am nächsten Heiligen Abend die Tiere an derselben Stelle um Vergebung bittet.

Außerdem lauern noch mehr Gefahren beim Belauschen: In manchen Regionen können die Tiere schauerliche Ereignisse voraussagen. Unter anderem erzählt man sich, dass ein Knecht von den geliebten Pferden seinen eigenen Todeszeitpunkt erfuhr, obwohl er doch nur wissen wollte, ob sich die Magd in ihn verliebt hatte. Aber es soll auch schöne Erlebnisse geben: Ein unheilbar kranker Ochse erzählte in der Heiligen Nacht, welches spezielle Kraut ihm helfen würde, gesund zu werden. Er sollte Recht behalten und wurde wirklich gesund.

Der Hund liebt Frauchen oder Herrchen auch so

Für den kommenden Heiligen Abend muss ich in jedem Fall davon abraten, heimlich zu lauschen. Aber jeder kann versuchen, direkt und ganz offen mit den Tieren ins Gespräch zu kommen. Angeblich klappt es am besten um Mitternacht. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Bello keine Liebeserklärung von sich gibt, sondern nur einen Dominostein probieren will. Er liebt Sie trotzdem. Ganz bestimmt.

Zur Person: Tanja Warter ist Tierärztin. Seit zehn Jahren verknüpft sie die Leidenschaft für die Tiermedizin mit dem Spaß am Schreiben.