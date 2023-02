Wenn Hunde zu Balljunkies werden

Die meisten Hunde lieben Bälle. Werfen, bringen, werfen, bringen - so kann es stundenlang gehen. Wer weiß schon, dass Hunde süchtig danach werden können.

Im Zoofachhandel gibt es herrliche Gegenstände, denen Hunde hinterherrennen können. Wurfdummies zum Beispiel, Stofftiere oder Frisbees. Aber laut der Hitliste der beliebtesten Hundespielzeuge gibt es einen unangefochtenen Spitzenreiter: den guten alten Ball. Was ihn auszeichnet: Er kann nicht nur fliegen, sondern nach der Landung auch noch springen und hüpfen. Aus Hundesicht flüchtet er besonders gut und erweckt so die Leidenschaft fürs Jagen und Fangen, die in vielen Hunden bis heute schlummert.

Beim Jagen und Fangen der Spielbeute wird der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet, ebenso beim angespannten Warten auf den nächsten Wurf. Dopamin aktiviert das Glückszentrum im Gehirn. So weit, so erfreulich. Dopamin trägt bei Mensch und Tier aber auch dazu bei, dass eine Sucht entstehen kann. Wie in vielen anderen Lebenslagen gilt auch beim Ballwerfen: Die Dosis macht das Gift.

Wenn der Ball zum Objekt der Sucht wird

Leider gibt es immer wieder Hundebesitzer, denen sonst wenig einfällt, was sie alternativ mit ihrem Hund machen könnten. Ein Teufelskreis beginnt: Der Mensch beginnt mit dem Ballwerfen, dem Hund gefällt es, der Mensch spielt weiter und öfter, denn er ist überzeugt, dem Liebling eine Freude zu machen. So schaukelt sich die Sache nach und nach hoch, der Hund kann ballsüchtig werden, wir sprechen dann von Balljunkies. Warnzeichen: Der Hund ist im Spiel vollständig auf den Ball fokussiert und bemerkt noch nicht einmal, wenn andere Hunde in der Umgebung sind. Er bekommt große Pupillen und hechelt wild.

Ständig fixiert er den Ball, seinen Menschen sieht er nur noch als Wurfmaschine, der er den Ball vor die Füße legt und die dann automatisch macht, was unter Dopamineinfluss vom Hund so herbeigesehnt wird: neuerlich werfen.

Es hilft nur der Entzug vom Ball

Balljunkies sind arm dran, denn es gibt für sie nur eine Therapie: den radikalen Entzug vom Ballspiel. Das ist schwierig für Tier und Mensch und auch traurig, denn so weit muss es nicht kommen. Es lohnt sich also, etwas Kreativität einzubauen. Gemeinsame Spiele an sich sind wunderbar, sie machen Spaß, fördern und fordern den Hund und stärken die Beziehung zum Halter – und umgekehrt. Dazu müssen Spiele aber abwechslungsreich sein, gern auch unvorhersehbar und mit wechselnden Rollenverhältnissen, sagen Verhaltensbiologen.

Lesen Sie dazu auch

Monotones Ballwerfen ist nichts davon und schult auch nichts. Wenn man es zum Beispiel schafft, das Losstürmen zu verhindern und ein Kommando setzt, ist das Spiel schon viel besser, denn der Hund muss auf seinen Menschen achten. Als Variante könnte der Hund auch üben, den Ball zu fangen. Geht so: Der Hund macht Sitz, der Mensch stellt sich ihm gegenüber auf und wirft den Ball sanft und im hohen Bogen in Richtung Hund. Schult die Selbstbeherrschung und das Geschick.

Das Spiel variieren: Ball im Laub verstecken

Man könnte den Ball auch einmal im Laub verstecken und den Hund auf die Suche schicken. Das lenkt die Aufmerksamkeit des Vierbeiners beim Beobachten gezielt auf den Menschen und fördert bei der Suche die Konzentrationsdauer. Lassen Sie sich inspirieren: Bücher, das Internet und natürlich Hundetrainer haben spannende Ballspielvarianten zu bieten.

Zur Autorin: Tanja Warter ist Tierärztin. Seit zehn Jahren verknüpft sie die Leidenschaft für die Tiermedizin mit dem Spaß am Schreiben.