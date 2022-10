Organisation wirft Hähnchen-Lieferanten von Lidl Tierquälerei vor

Eine Tierschutzorganisation hat Aufnahmen aus dem Stall eines Hähnchen-Lieferanten von Lidl veröffentlicht und dem Betrieb Tierquälerei vorgeworfen. Wie der Discounter reagiert.

Masthühner in vollen, trostlosen Ställen, die vor sich hinvegetieren und sich kaum auf den Beinen halten können – das zeigen Aufnahmen aus einem Maststall in Niedersachsen. Dieser Betrieb liefert offenbar Hühner an den Discounter Lidl. Nach Informationen der Tierschutzorganisation Albert-Schweitzer-Stiftung werden die Tiere unter anderem zu Produkten der Lidl-Eigenmarken "Metzgerfrisch" und "Grillmeister" verarbeitet.

Die Hühner seien auf ein explosionsartiges Wachstum hin gezüchtet. Besonders die Brustmuskulatur werde unnatürlich groß. Knochen und Organe der Tiere seien damit überlastet. Schmerzen, Deformationen und Organversagen sind laut der Organisation die Folgen.

Stiftung will Aufnahmen aus Hühnerstall vor Lidl-Märkten zeigen

"Lidls Hühnerfleisch aus 'Stallhaltung Plus' kommt von Qualzucht-Hühnern aus trostlosen Massenställen. Das belegen die Recherchen", so Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert-Schweitzer-Stiftung. Er fordert den Discounter auf, Verantwortung zu übernehmen und die Mindeststandards der Europäischen Masthuhn-Initiative für alle Hühner umzusetzen. Die Stiftung plant nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen online und offline Aktionen, unter anderem vor Lidl-Märkten, bei denen sie die Aufnahmen aus dem Stall zeigen will.

Tierschutz: Lidl verspricht Aufklärung

Lidl hat eine umfassende Aufklärung der Vorwürfe gegen einen Hähnchen-Lieferanten wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zugesichert. Der Discounter spreche sich in aller Deutlichkeit gegen Tierquälerei aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) mit. Man habe den Lieferanten, der auch andere Marktteilnehmer beliefere, um Stellungnahme gebeten und eine unabhängige Prüfung durch externe Sachverständige veranlasst.

Lidl betonte, er setze sich seit Jahren für die Weiterentwicklung von Tierwohlstandards ein. Je nach Ergebnis der Prüfung der Vorwürfe gegen den Lieferanten behalte man sich weitere Schritte vor. (mit dpa)