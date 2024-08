Viele Tierhalter von Blauzungenkrankheit in Hessen betroffen

Binnen nur zehn Monaten hat sich der Erreger der Blauzungenkrankheit in ganz Deutschland ausgebreitet. Auch in Hessen sind schon zahlreiche Fälle aufgetreten, mit Stand Freitagnachmittag waren mehr als 260 Betriebe oder Tierhaltungen betroffen. Nachdem am Freitag noch Sachsen hinzukam, sind nur in Berlin als einzigem Bundesland bisher keine Fälle bei Tieren erfasst worden, wie das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) mitteilte.

Die Tierseuche hat Folgen unter anderem für das traditionelle Schäferfest an diesem Wochenende im mittelhessischen Hungen im Kreis Gießen. Beim Festumzug am Sonntag sind keine Schafe dabei, auch Wettbewerbe wie das Landesleistungshüten oder Vorführungen mit Schäferhunden müssen nach Angaben der Stadt ausfallen.

In den vergangenen Wochen rollte den Daten zufolge ein wahrer Virus-Tsunami durch Deutschland: Wurden vom FLI im Juni noch 13 Fälle deutschlandweit erfasst, waren es im Juli schon mehr als 1.200. Und allein bis zum 23. August wurden bereits mehr als 4.800 Infektionen gemeldet.

Der Erreger ist nicht auf Menschen übertragbar. Auch Fleisch und Milchprodukte für Blauzungenkrankheit empfänglicher Tiere können bedenkenlos konsumiert werden.

Ursache der Epidemie ist dem FLI zufolge der sogenannte Serotyp BTV-3 des Erregers. Im Laufe des Jahres sei weiter mit immer mehr Fällen und mehr betroffenen Betrieben zu rechnen, heißt es von dem für Tierseuchen zuständigen Bundesinstitut. Und: «Auf jeden Fall wird uns BTV-3 auch noch im kommenden Jahr beschäftigen.»

Insgesamt gibt es nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes rund 10,6 Mio. Rinder (Stand Mai) in Deutschland, davon rund 3,7 Millionen Milchkühe. In Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein stehen demnach zusammen über 75 Prozent der Rinder.

In den Niederlanden sei die Variante erstmals im September 2023 aufgetreten und habe sich rasant ausgebreitet, heißt es vom FLI. Im Oktober 2023 sei die erste Infektion in Deutschland bestätigt worden, bei einer Schafhaltung in Nordrhein-Westfalen.

Das Blauzungenvirus wird von bestimmten Mücken übertragen. Vor allem Schafe und Rinder infizieren sich damit, auch südamerikanische Kamelarten, Ziegen und Wild-Wiederkäuer sind empfänglich.