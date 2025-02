Schulbrände - Landkreis vermutet TikTok-Challenge

Mehrere Brände in Toiletten des Berufsschulzentrums in Hechingen lassen nach offiziellen Angaben vermuten, dass eine sogenannte TikTok-Challenge dahintersteckt. Bei einer solchen «Challenge» (engl. für Herausforderung) aus dem sozialen Netzwerk will man besonders viele Likes von Followern erhalten. Die Teilnehmenden drehen dabei Videos, die Aufsehen erregen sollen.

Manche Mutproben sind harmlos und unterhaltsam, andere gefährlich. Erreicht eines dieser Videos größere Aufmerksamkeit und geht vielleicht sogar viral, versuchen andere, es nachzuahmen. Videos mit weiteren Bränden in Schultoiletten findet man in der Video-App TikTok unter dem Hashtag #schultoilette. Zuvor hatte die «Südwest Presse» darüber berichtet.

Landkreis spricht von «idiotischer TikTok-Challenge»

«Der Verdacht, dass die mittlerweile sogar drei Brände mit dieser idiotischen TikTok-Challenge zusammenhängen ist naheliegend und wir haben auch erste Anhaltspunkte gefunden, die diesen Verdacht begründen», sagte Karl Wolf von der Haupt- und Schulverwaltung des Zollernalbkreises. Die Schulgemeinschaft des Berufsschulzentrums sei entsetzt, «dass ein paar wenige fehlgeleitete Schülerinnen oder Schüler diesen gemeingefährlichen Blödsinn mitmachen und Steuergelder verschwenden, die dann an anderer Stelle fehlen».

Die Schule unterstütze die Polizei intensiv bei der Ermittlungsarbeit, sagte Wolf. Eventuell werde die Kriminalpolizei die Tätersuche noch intensiveren. «Wir haben Vorkehrungen getroffen, die wir verständlicherweise nicht offenlegen, um die Täter bei einer möglichen Nachahmungstat zu überraschen», sagte Wolf.

An anderen Kreisschulen habe es bisher keine vergleichbaren Vorgänge gegeben. «Es gibt aber Schulen, die nicht in Kreisträgerschaft sind, bei denen es auch in den Toiletten gebrannt habt.»

Toilettenraum brennt

Zuletzt legte laut Polizei jemand einen Brand in einem Toilettenraum des Berufsschulzentrums. Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Hechingen seit Montag gegen Unbekannt.

In einer lediglich von Außen zugänglichen Herrentoilette in einem separaten Raum für Putzmittel wurde wohl unter anderem Toilettenpapier in Brand gesetzt. Der Schaden wurde auf rund 20.000 Euro beziffert. Die etwa 200 Schüler, die sich im angrenzenden Gebäudeteil befunden hatten, wurden aus dem Gebäude gebracht. Verletzt wurde niemand.

Viele Beispiele für Mutproben

In einer Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen werteten Forscherinnen den Inhalt von mehr als 2.500 TikTok-Videos aus. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass etwa 30 Prozent der Challenges auf TikTok potenziell schädlich, 1 Prozent sogar potenziell tödlich sind. In den meisten Fällen handelte es sich demnach um Schmerzdarstellungen, etwa wenn Teilnehmer sich versehentlich bei einer Challenge verletzen.

Darunter fallen aber auch gewollte schmerzhafte Darstellungen wie bei der «Hot Chip Challenge». Dabei sollten sich Teilnehmer filmen, wie sie einen besonders scharfen Chip essen. Der Hersteller hat die Chips inzwischen zurückgerufen, weil sie zu scharf seien. Beim sogenannten Pilotentest geht es darum, durch Luftanhalten an die Grenze der Ohnmacht zu kommen.