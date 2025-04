So finden Sie das richtige Elektrofahrrad

Bei Elektrofahrrädern ist der Rückenwind praktisch eingebaut, könnte man sagen. Wer sich beim Fahrradfahren nicht abstrampeln will und nicht genug Puste hat, ständig kräftig in die Pedale zu treten, ist hier genau richtig. Kein Wunder also, dass die Fahrräder mit Motor so beliebt sind. Doch Elektrofahrrad ist nicht gleich Elektrofahrrad, denn die Begriffsverwirrung ist groß.

E-Bike und Pedelec - was ist der Unterschied?

Wer im Alltag von einem E-Bike spricht, meint in der Regel ein sogenanntes Pedelec. Pedelec steht für „pedal electric bicycle“, also „Pedal-Elektrofahrrad“, was bedeutet, dass der eingebaute Elektromotor nur unterstützend eingreift — treten muss man trotzdem. Allerdings fällt das natürlich sehr viel leichter, denn der Elektromotor hilft in der Praxis wie ein eingebauter Rückenwind kräftig mit. Wie stark er anschieben soll, lässt sich einstellen, sodass man entweder ganz ohne oder auch nur mit ein bisschen Motormithilfe fahren kann, wenn man möchte. Wer will, kann sich aber auch zu 50 Prozent helfen lassen oder sogar noch mehr, viele Modelle haben sogar eine Art Turbo, bei dem man schon fast gar nicht mehr merkt, dass man überhaupt in die Pedale tritt. Es gibt zudem eine spezielle Anfahrhilfe, die auf den ersten paar Metern vor allem an Steigungen besonders hilfreich ist. Man muss nicht zwingend einen Helm aufsetzen (auch wenn das natürlich empfehlenswert ist), braucht keinen speziellen Führerschein und keine Haftpflichtversicherung (auch wenn sich letztere ebenfalls empfiehlt). Bei 25 Kilometern pro Stunde ist allerdings Schluss. Bei dieser Geschwindigkeit muss sich der Motor in Deutschland abschalten, denn alles, was schneller wird, ist für den Gesetzgeber kein Fahrrad mehr. Natürlich lässt sich trotzdem schneller fahren, nur muss man dann halt selber strampeln.

Reichweiten von bis zu 100 Kilometern möglich

Je nachdem, wie stark der Elektromotor mithelfen soll, bemisst sich die Reichweite der Pedelecs. Aktuelle Modelle schaffen mit einer Akkuladung ca. 30 bis 100 Kilometer und mehr. Wann das Pedelec wieder an die Ladestation muss, bedingt sich aber auch mit dem Körpergewicht des Fahrers, der Haltung beim Fahren, der Außentemperatur und natürlich der Strecke, denn es macht ja für den Energieverbrauch durchaus einen Unterschied, ob es ständig bergauf oder bergab geht. Mit Handy-Apps wie beispielsweise „E-Station“ lässt sich die nächste Ladestation schnell finden. Was macht man aber, wenn man gerne schneller als 25 Kilometer pro Stunde mit Motorunterstützung fahren möchte? Ganz einfach: Man greift zum sogenannten S-Pedelec beziehungsweise Speed-Pedelec. Hier hilft der Elektromotor bis zu 45 Stundenkilometern mit. Das ist schon ganz schön schnell und so stuft der Gesetzgeber in Deutschland die Speed-Pedelecs rechtlich nicht mehr als Fahrrad ein, sondern als Kleinkraftrad ein. Mit anderen Worten: Hier sind Helm, Straßenzulassung, Führerschein und Haftpflichtversicherung vorgeschrieben, zudem darf man Speed-Pedelecs keine Fahrradwege benutzen. Wer gar keine Lust hat, überhaupt in die Pedale zu treten, der sollte sich vielleicht einmal nach einem Elektrorad umsehen, bei dem kein Mittreten erforderlich ist. Dies sind übrigens die Räder, für die der Begriff E-Bike eigentlich steht. Ein Dreh am Lenkradgriff genügt und schon geht die Post ab. Allerdings gibt es auch hier wieder bestimmte gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Ein solches E-Bike wird in Deutschland nämlich als Mofa eingestuft, sofern es bis zu 25 km/h schnell ist. Dementsprechend ist ein Führerschein Voraussetzung, sowie ein Versicherungskennzeichen und eine Betriebserlaubnis. (Bei Modellen, die nur 20 km/h schnell sind, entfällt allerdings die Helmpflicht.)

Die Sache mit dem Budget

Unter dem Strich ist die Auswahl an Elektrorädern riesig und so findet sicherlich jeder ein Modell, das zu ihm passt. Ganz billig wird der Spaß allerdings nicht. Einfachere Einstiegsmodelle beginnen bei etwa 1.500 bis 2.000 Euro, wer höhere Ansprüche hat, kann durchaus 3.000 oder 4.000 Euro auf den Tisch legen, nach oben hin gibt es ohnehin kaum Grenzen.

Aber auch beim Elektrofahrrad-Kauf gilt oft: Wer billig kauft, kauft zweimal. Wie lange es für das Dumpingpreisrad aus dem Internet später noch Ersatzteile gibt, ist nämlich eine Frage für sich. Aber nicht nur das. Eines darf man beim Kauf auf gar keinen Fall vergessen: die Probefahrt. Nur so lässt sich feststellen, ob das Elektrofahrrad auch zu einem passt und die eigenen Anforderungen erfüllt. Zudem ist die Fachberatung beim Händler direkt vor Ort gleich mit inbegriffen.