Essen gegen Schnupfen: Gesundheit geht durch den Magen

Egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Supermarkt oder nach Hause - ganz oft hört man dabei derzeit Menschen schniefen, husten oder schnäuzen. Sobald die Temperaturen fallen, steigt die Zahl der Atemwegserkrankungen. Um möglichst von der Erkältungswelle verschont zu bleiben, hilft ein starkes Immunsystem. Und die Immunkraft liegt vor allem im Darm.

Etwa 80 Prozent der Immunzellen sitzen dort und arbeiten in Kombination mit einer gesunden Darmflora, um Krankheitserreger in Schach zu halten. Dr. Matthias Riedl, Ernährungsmediziner und ärztlicher Leiter des Medicum in Hamburg, bezeichnet den Aufbau des Immunsystems als eine Art Heer, das sich um Eindringlinge kümmere: „Erst wenn es gut ausgestattet ist, kann es seine Arbeit besser tun.“

Jeder kann sich gegen Erkältungen wappnen

Das Immunsystem gebe den Menschen zudem die Fähigkeit zur Selbstheilung, weshalb es mit den notwendigen Stoffen versorgt werden müsse – und die liefere vor allem die Ernährung. Hat es also jeder selbst in der Hand, sein Schutzschild gegen Viren in der Erkältungszeit aufzubauen?

„Die beste Unterstützung für unsere Gesundheit bietet nach wie vor eine bunte und vielfältige Ernährung. Frische Lebensmittel liefern eine Fülle an Vitaminen und Mineralstoffen im natürlichen Verbund mit weiteren wichtigen Inhaltsstoffen wie Ballaststoffen oder sekundären Pflanzenstoffen“, so Tanja Schirmer, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Brandenburg. Diese finden sich vor allem in Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und Kräutern. In Deutschland wird allerdings oft zu einseitig gegessen – vor allem bei Gemüse. Dabei spielt insbesondere die Varianz der ausgewählten Lebensmittel eine entscheidende Rolle zur Stärkung des Immunsystems.

Die Ernährungsexpertin der DAK-Gesundheit, Silke Willms, rät zusätzlich zu klassischem Wintergemüse: „Gegartes Gemüse, Zwiebel- und Kohlgemüse, wie Porree, Rosenkohl, Rotkohl und Grünkohl, aber auch Bohnen können als natürliche Abwehrhelfer in der kalten Jahreszeit dienen.“ In Kombination mit hochwertigem Eiweiß entstehe so bereits eine stabile Grundlage für ein starkes Immunsystem. Dieses Protein finde sich laut Riedl wesentlich in pflanzlichem Eiweiß, wie Hülsenfrüchten, Getreide und Nüssen. Vereinzelt und in Maßen wirke aber auch tierisches Eiweiß in Geflügel, Eiern oder Fisch unterstützend. Linsen seien dabei ein besonderer Tipp: Sie tragen als Hülsenfrüchte auch wegen ihres hohen Zink-Anteils zur Antikörperbildung bei und bieten dem Körper zusätzlich Eisen.

„Leere Kalorien“ belasten das Immunsystem

Grundsätzlich sei zu beachten, dass nicht nur nützliche Lebensmittel ausgesucht, sondern auch jene weggelassen werden sollten, die das Immunsystem belasten, so Riedl. Das gelte vor allem für Zucker, Weißmehlprodukte oder Wurst, die als sogenannte „leere Kalorien“ das Immunsystem nicht unterstützen.

Vitamin C gilt in Verbindung mit einem starken Immunsystem als unverzichtbar, weshalb hier gerne zu nahrungsergänzenden Vitamintabletten gegriffen wird. Da dieses Vitamin vom Körper selbst nicht produziert wird, ist es durchaus sinnvoll es extern aufzunehmen, nicht jedoch zwangsläufig durch Nahrungsergänzungsmittel. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beträgt die empfohlene Menge an Vitamin C für Männer 110 mg pro Tag und 95 mg pro Tag für Frauen.

Diese Menge könne allerdings bereits etwa durch ein Glas Orangensaft, eine Portion Brokkoli oder eine halbe rote Paprika aufgenommen werden. Alles, was über die benötigte Menge hinausgeht, hat keinen Nutzen und wird einfach wieder ausgeschieden, bestätigt auch die Verbraucherzentrale. Ernährungsmediziner Riedl erklärt: „Wer sich vielseitig ernährt, ist vitaler – das betrifft Geist und Körper“ – eine gute Voraussetzung, um möglichst gesund durch die kalte, dunkle Jahreszeit zu kommen.

Hinweis: Dieser Beitrag ist in Kooperation mit dem Masterstudiengang Fachjournalismus der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt entstanden.