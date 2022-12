Darf man Post- und Paketboten Trinkgeld geben?

Post- und Paketboten sind oft im Dauerstress. Da scheint ein Trinkgeld angebracht. Doch dürfen Zusteller überhaupt Trinkgeld annehmen? Und wenn ja, wie viel?

Deutschland gilt als Weltmeister, wenn es um das Online-Shopping geht. Das Bestellen im Internet hat sich längst etabliert und im Zuge der Corona-Pandemie noch einmal einen großen Boost erlebt. Das hat auch Einfluss auf die Weihnachtszeit, in der immer mehr Menschen ihre Geschenke online bestellen. Rund um Weihnachten herrscht für die Postboten und Paketboten daher Hochsaison.

Die Arbeitsbelastung ist in der Branche ohnehin hoch. In der Weihnachtszeit sind Dauerstress und zahlreiche Überstunden für Post- und Paketboten an der Tagesordnung. Da wirkt es nur logisch, dass man den Einsatz mit ein bisschen Trinkgeld an der Tür belohnt. Aber dürfen Paketboten und Postboten überhaupt Trinkgeld annehmen? Und wenn ja, wie viel?

Ist Trinkgeld für Postboten und Paketboten erlaubt?

Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Es gibt keine einheitliche Regelung für Trinkgeld und Geschenke in der Berufsgruppe. Es gibt also keine klare Linie und keine unmittelbare Erlaubnis für Post- und Paketboten, Trinkgeld und Geschenke entgegenzunehmen.

Klar ist, dass von den Postboten und Paketboten keine Gegenleistungen erbracht werden dürfen. Ansonsten machen sie sich der Bestechung schuldig. Was Trinkgeld und Geschenke betrifft, liegt die Regelung in den Händen der Arbeitgeber.

Trinkgeld-Regeln bei Postboten und Paketboten im Überblick

Bei den Trinkgeld-Regelungen für Postboten und Paketen kann es schnell kompliziert und verwirrend werden. Die verschiedenen Unternehmen haben auch unterschiedliche Regeln. Einige von ihnen haben Obergrenzen für Trinkgelder und Geschenke festgelegt.

DHL: Post- und Paketboten dürfen Trinkgeld und "geringwertige Sachgeschenke bis zu einem Wert von 25 Euro" annehmen. Das gab Dieter Nawrath von der Deutschen Post DHL Group auf Nachfrage des BR bekannt.

DPD: Den "Zustellern von DPD ist es gestattet, ein Trinkgeld anzunehmen". Das sagte Sebastian Zeh von der DPD Deutschland t-online. Den Angestellten des Unternehmens könnte sogar digital ein Trinkgeld gegeben werden. Beispielsweise über PayPal. "Dabei können entweder vorgegebene Stufen von 1, 2 und 4 Euro genutzt oder ein eigener Betrag angegeben werden", erklärte Zeh. Maximal können den Paketboten und Postboten so 9,50 Euro Trinkgeld gegeben werden.

Hermes: Die Angestellten von Hermes dürfen Trinkgeld bis zu zehn Euro annehmen. Sachgeschenke dürfen ebenfalls einen Wert von bis zu zehn Euro haben.

Alle Zusteller sollten sich bei ihren Arbeitgebern unbedingt über die geltenden Regelungen informieren. Wenn sie diese nicht beachten, dann drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen. Diese können von einer Abmahnung bis zur Kündigung reichen.

Wie viel Trinkgeld solle man Postboten und Paketboten geben?

Der Weg für Trinkgeld ist in den allermeisten Fällen frei. Fragt sich, in welcher Höhe ein solches angemessen ist. Laut einer diesbezüglichen Studie liegt der Durchschnitt des Trinkgelds für Paket- und Postboten in Deutschland bei 2,50 Euro. Zehn Prozent geben demnach auch kleine Geschenke wie Schokolade oder Kekse.