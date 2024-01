Viel Luft für nichts: Brotchips sind "Mogelpackung des Jahres"

Verbraucher haben abgestimmt: Den Negativpreis "Mogelpackung des Jahres 2023" erhalten die Tuc-Brotchips des Herstellers Mondelez. Sie brechen einen Negativ-Rekord.

Jedes Jahr kürt die Verbraucherzentrale Hamburg die "Mogelpackung des Jahres" – eine Negativauszeichnung, auf die Lebensmittelhersteller eher lieber verzichten. Der Sieger 2024: Brotchips der Marke Mondelez. Fünf verschiedene Produkte standen zur Auswahl, über die Verbraucherinnen und Verbraucher abstimmen konnten. Mit 54,7 Prozent der rund 21.000 abgegebenen Stimmen haben die Brotchips das Siegertreppchen des Negativwettbewerbs heuer erklommen.

Tuc-Brotchips sind Mogelpackung des Jahres 2023

Grund für den Sieg der Mondelez-Brotchips: Bei weniger Inhalt ist der Preis deutlich gestiegen – um 127 Prozent. Dabei handelt es sich laut Verbraucherzentrale um eine Bestmarke. Das liegt an einem Markenwechsel, den die Verbraucherorganisationen als einen "raffinierten Marketingtrick" bezeichnet. Mondelez bot die Chips einst unter der Marke "7days" an, nun ist es "Tuc". Mit dieser Umbennung sank der Packungsinhalt von 250 Gramm auf 150 Gramm, während der Preis von 1,39 Euro auf 1,89 stieg. An der Rezeptur oder am Aussehen habe sich, abgesehen vom Salzgehalt, nichts geändert.

Auf Platz zwei landete das Oreo-Stileis der Marke Froneri mit 16,8 Prozent der Stimmen. Nicht nur die Eisanzahl in einer Packung ist von vier auf drei geschrumpft, sondern auch die Größe der einzelnen Eis am Stil hat abgenommen. Mit 10,6 Prozent erhielt die Mundspülung "Listerine Total Care" von Johnson & Johnson den dritten Platz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Mogelpackung des Jahres: 2023 war Rekordjahr für Preiserhöhungen

Auf Platz vier folgen die Marzipanschokolade "Chocolat Amandes Vollmilch" von Aldi mit 9,9 Prozent, auf Platz fünf mit 7,9 Prozent die Gummibärchen "Yoghurt Gums" der Marke Katjes. Bei allen Produkten schrumpfte der Inhalt bei einem gleichzeitigen Preisanstieg.

Hier der Überblick über die Platzierungen der "Mogelpackung des Jahres 2023"-Kandidaten:

" Tuc Bake Rolls Meersalz" von Mondelez (11.642 Stimmen) "Oreo-Stieleis" von Fronerie (3585 Stimmen) "Listerine Total Care" von Johnson & Johnson (2259 Stimmen) "Chocolat Amandes Vollmich" von Aldi (2114 Stimmen) "Yoghurt-Gums" von Ktjes (1679 Stimmen)

Laut der Verbraucherzentrale war 2023 ein "Rekordjahr an versteckten Preiserhöhungen". 104 Produkte befanden sich auf der Mogelpackungsliste. 2022 waren es 76, 2021 waren es nur 47. Vergangenes Jahr ging die Negativauszeichnung an Rama.