Wie der TÜV mit seiner Arbeit Unglücke verhindern kann

Die TÜV-Organisationen prüfen in Deutschland Fahrzeuge aller Art. Was macht der TÜV aber eigentlich genau? Hier finden Sie interessante Infos.

Gegründet wurde der TÜV ursprünglich um Dampfkessel-Unfälle zu verringern. Und das ist auch geglückt. Mittlerweile sind die TÜV-Organisationen in Deutschland dafür zuständig sämtliche Fahrzeuge auf ihre Verkehrstauglichkeit zu prüfen. Doch das ist nicht alles. Wir erklären Ihnen hier im Artikel was der TÜV eigentlich macht.

TÜV: Begriffsklärung und Geschichte

"TÜV" steht für Technischer Überwachungsverein. Seinen Ursprung hatte der TÜV bereits vor mehr als 150 Jahren. Am 6. Januar 1866 wurde nämlich laut TÜV Süd die "Gesellschaft zur Überwachung und Versicherung von Dampfkesseln" in Mannheim gegründet. Da es zuvor mehrere Unfälle mit vielen Toten gab, sollte das durch regelmäßige Prüfungen und einheitliche Standards künftig verhindern werden. Laut dem TÜV-Verband ist dies auch gelungen. Die Gesellschaft war laut dem TÜV Rheinland auch damals nicht staatlich organisiert, sondern in privater Hand. Mit der fortschreitenden Industrialisierung bildeten sich weitere Überwachungsvereine und das Konzept ging auf: Obwohl die Zahl technischer Anlagen stark anstieg, reduzierte sich die Zahl der Unfälle.

Die Überwachungsvereine erweiterten nach und nach ihr Einsatzgebiet und so wurden auch Aufzüge, Tankanlagen und andere Maschinen geprüft. Kraftfahrzeuge werden laut dem TÜV Rheinland seit Anfang des 20. Jahrhunderts geprüft.

TÜV: Wie viele Vereine gibt es mittlerweile?

In Deutschland gibt es je nach Region verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Früher gab es laut dem TÜV Verband viele regionale Vereine da die Einhaltung der Standards Ländersache war. Nachdem der Prüf- und Inspektionsmarkt in den 90er-Jahren liberaler gestaltet wurde, schlossen sich viel regionale TÜV-Organisationen zusammen. Mittlerweile gibt es in Deutschland sechs Organisationen:

TÜV Hessen

TÜV NORD

NORD TÜV Rheinland

TÜV Saarland

TÜV Süd

TÜV Thüringen

Übrigens: Die TÜV-Unternehmen gehören nicht dem Staat, sind aber staatlich anerkannte private Prüfunternehmen. Die Hauptuntersuchung von Fahrzeugen wird im Auftrag des Staates vom TÜV durchgeführt.

Wie prüft der TÜV?

Der TÜV Verband listet vier verschieden Prüftätigkeiten auf:

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen: Die Ergebnisse werden von staatlichen Aufsichtsbehörden kontrolliert. Zum Beispiel: Hauptuntersuchung, Führerscheinprüfung, Industrielle Anlagen

Die Ergebnisse werden von staatlichen Aufsichtsbehörden kontrolliert. Zum Beispiel: Hauptuntersuchung, Führerscheinprüfung, Industrielle Anlagen Freiwillige Prüfungen nach einheitlichen Standards: Die Prüfungen sind freiwillig, entsprechen aber Gesetzen oder anerkannten Standards. Die Ergebnisse werden von staatlichen Stellen geprüft. Beispiel: GS-Zeichen (Siegel für geprüfte Sicherheit)

Die Prüfungen sind freiwillig, entsprechen aber Gesetzen oder anerkannten Standards. Die Ergebnisse werden von staatlichen Stellen geprüft. Beispiel: GS-Zeichen (Siegel für geprüfte Sicherheit) Prüfungen nach eigenen Kriterien: Wenn einheitliche Standards fehlen, werden die Kriterien von den jeweiligen TÜV-Organisationen festgelegt. Beispiele: Datenschutz bei Apps, II-Sicherheit, Ökostrom

Wenn einheitliche Standards fehlen, werden die Kriterien von den jeweiligen TÜV-Organisationen festgelegt. Beispiele: Datenschutz bei Apps, II-Sicherheit, Auftragsprüfungen: Behörden können die TÜV-Organisationen beauftragen bestimmte Bereiche zu prüfen. Beispiele: Tests zur Entwicklung neuer Produkte, Risikoeinschätzungen, Überprüfung von Unfällen .

Was prüft der TÜV?

Der TÜV ist in etlichen Bereichen tätig. Die größten sind:

Fahrzeuge

Produkte ( Haushaltsgeräte , Werzeuge, Spielzeug , etc. )

, Werzeuge, , etc. ) Technische Anlagen (Aufzüge, Tankstellen, Skilifte, etc.)

Cybersicherheit

Großprojekte (Flughäfen, Bahnstrecken, Tunnel, etc.)

Abläufe in Unternehmen

Boote können vom TÜV geprüft werden es gibt aber keine bundesweiten Vorschriften. Auf einigen Gewässern dürfen Boote nur mit gültiger TÜV-Plakette fahren, die Abstände zwischen den Prüfungen variieren aber von Bundesland zu Bundesland. Ob das Boot vom TÜV geprüft werden muss, hängt auch von der Größe ab.