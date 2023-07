Die unterschätzten Gefahren im Kinderzimmer

Batterien, Putzmittel oder das Trampolin: Immer wieder kommt es im Alltag zu Unfällen. Wie Eltern am besten reagieren und was ein Arzt rät.

Herr Meyer, eine Zweijährige verschluckte 32 Magnete und landete als Notfall in der Uniklinik auf Ihrer Station. Wie kommt es, dass ein Kind derartig viele Magnete verschluckt? Was ist passiert?

Prof. Dr. Thomas Meyer: Magnete befinden sich häufig im Spielzeug, zum Beispiel in Konstruktionsspielzeug. Genauso gefährlich für Kleinkinder können aber auch Magnete sein, mit denen man Zettel am Kühlschrank befestigt. Wenn ein Kind einen Magneten verschluckt, kann das auch gut gehen. Sind es aber mehrere, so ziehen sie sich gegenseitig an, und die Fremdkörper können sich im Dünndarm verfangen.

Wie ist es dem Mädchen mit den 32 Magneten ergangen?

Meyer: Die Zweijährige wurde mit starken Bauchschmerzen bei uns eingeliefert. Im Röntgenbild konnten wir die Fremdkörper erkennen. Die vielen Magnete hatten bereits die Darmwand verletzt. Daher mussten wir bei der Operation auch ein Stückchen des Dünndarmes entfernen, weil das Gewebe durch die Magnete stark geschädigt worden war. Wichtig ist es in so einem Fall, so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu fahren.

Dass Kinder etwas verschluckt haben – kommen solche Fälle bei Ihnen häufig vor?

Meyer: Es kommt häufig vor, dass Kleinkinder Dinge aus dem Haushalt verschlucken. Kleinkinder erkunden ihre Welt über den Mund. Dabei kommt es vor, dass sie zum Beispiel Legoteilchen, Murmeln oder Knöpfe verschlucken. In den meisten Fällen besteht kein Grund zur Panik, da viele Fremdkörper auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden werden. Doch es kann auch zu Komplikationen kommen, wie in diesem Fall.

Wie erkennt man, ob das Kind etwas verschluckt hat?

Meyer: Ein erstes Anzeichen nach dem Verschlucken ist oftmals ein vermehrter Speichelfluss. Das Kind schluckt dann wesentlich öfter als normalerweise. Brechreiz und Erbrechen sind weitere Hinweise, dass etwas nicht stimmt. Auch eine unerklärliche Unruhe und Bauchschmerzen sind Symptome, die unbedingt beachtet werden müssen.

Wann kann Verschlucken lebensgefährlich werden?

Meyer: Sehr gefährlich sind Knopfzellen. Werden sie verschluckt, kann dies zu lebensgefährlichen Verletzungen führen. Knopfbatterien bleiben besonders häufig in der Speiseröhre von Kindern stecken. Und hier liegt auch das Problem: Die Batterie bleibt an der Schleimhaut haften, negativer und positiver Pol werden überbrückt. Durch den dauerhaften Stromfluss kann es schon einige Stunden nach dem Verschlucken zu ausgeprägten Verätzungen der Speiseröhre kommen. Ist dies der Fall, handelt es sich um einen lebensbedrohlichen Zustand, und man muss schnellstmöglich mit dem Kind in die Klinik.

Wie oft landen Kinder wegen den Gefahren des Alltags in der Kinderchirurgie?

Meyer: Wie in jedem Sommer sehen wir hier fast täglich Knochenbrüche nach Unfällen auf dem Trampolin. Beim Springen wirken Kräfte auf das Kind ein, die zu schweren Verletzungen führen können. Die meisten Unfälle passieren, wenn mehrere Kinder gemeinsam hüpfen. Machen auch noch Erwachsene mit, wird es besonders gefährlich. Die Kinder werden regelrecht nach oben katapultiert. Hier kann es zu schweren Frakturen in Knie, Ellenbogen und Oberarm kommen.

Gibt es bestimmte Regeln fürs Trampolinspringen?

Meyer: Schwere Unfälle treten dann auf, wenn das Netz um das Trampolin nicht geschlossen oder defekt ist. Trampoline ohne Netz sollte man nicht nutzen. Auch wenn Kinder mit anderen Sportgeräten wie einem Ball oder einem Spielzeug auf dem Trampolin springen, sind schwerwiegende Verletzungen möglich. Aus Sicht des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte gehören Kinder unter sechs Jahren nicht auf ein Trampolin.

Wo lauern zu Hause weitere Gefahren für Kinder?

Meyer: Ein häuslicher Unfallschwerpunkt ist die Küche. Hier können Messer, Kanten, Töpfe mit kochendem Wasser oder die heiße Herdplatte zu Verletzungen führen. Verbrennungen sehen wir vor allem, wenn Kinder inhalieren, wenn sie heiße Töpfe vom Tisch ziehen oder sich mit Tee oder Kaffee verbrühen. Natürlich kommen auch Stürze aus dem Bett oder von der Treppe vor.

Was ist die richtige Erste-Hilfe-Maßnahme, wenn ein Kind sich verbrannt hat?

Meyer: Kleinflächige Verbrennungen umgehend kühlen. Entfernen Sie die Kleidung an der betroffenen Stelle, wenn diese nicht mit der Haut verklebt ist. Sind Textilien mit der Haut verklebt, sollten diese nicht gelöst werden, da dadurch die Haut noch stärker geschädigt werden kann. Bei großflächiger Verbrennung sollten Sie umgehend den Rettungsdienst informieren.

Thema Hochbett: Wie oft kommt es vor, dass Kinder aus dem Bett oder von der Leiter fallen und sich verletzen?

Meyer: Tatsächlich gilt auch das Hochbett als eine Gefahrenquelle im Kinderzimmer. Das Gefährliche an Hochbetten sind die Verletzungen an Kopf und Hals. Kinder unter drei Jahren haben ein höheres Risiko sich dort zu verletzen, da ihr Körperschwerpunkt höher liegt und sie dazu tendieren, mit dem Kopf voraus zu fallen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte empfiehlt Hochbetten daher erst ab sechs Jahren. Was wir an der Uniklinik Würzburg häufig sehen, sind Knochenbrüche.

Was tun, wenn Kinder Spülmittel, Putzmittel oder Waschmittel trinken?

Meyer: Waschmaschinen-Tabs, Rohreiniger, Putzmittel – das alles sollte nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. Diese Dinge gehören am besten nach ganz oben in einen Schrank – besser noch unter Verschluss! Hier kann es zu wirklich schwerwiegenden Verätzungen von Mund und Speiseröhre kommen – mit schweren Folgen. Die Verletzungen, die entstehen, sind lebensgefährlich. Wir haben ein kleines Mädchen therapiert, das Rohrreinigerpulver in den Mund genommen und geschluckt hat. Bei der Einjährigen waren Mund, Hals und Speiseröhre verätzt. Es ist auch in diesen Fällen sehr wichtig, dass Sie unverzüglich mit dem Kind ins Krankenhaus kommen.

Thomas Meyer ist Leiter der Kinderchirurgie der Universitätsklinik Würzburg. Foto: Thomas Obermeier

Zur Person: Thomas Meyer ist Leiter der Kinderchirurgie, Kinderurologie und Kindertraumatologie der Chirurgischen Klinik an der Uniklinik in Würzburg.