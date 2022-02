Unfallschutz

06:30 Uhr

Schutz für die Kleinsten: Wer haftet bei beschädigten Kindersitzen?

Plus Wenn Kindersitze bei Unfällen beschädigt werden, will die gegnerische Versicherung nicht immer den vollen Preis zahlen. Was in diesem Fall zu tun ist.

Von Maximilian Sonntag

Es ist ein Szenario, das sich auf den Straßen täglich abspielt. Ein Auto hält an einer roten Ampel und plötzlich, ohne jede Vorahnung, kracht es. Ein zu geringer Sicherheitsabstand, überhöhte Geschwindigkeit oder mangelnde Aufmerksamkeit sind nur drei mögliche Gründe, warum es immer wieder zu Auffahrunfällen kommt. Bestenfalls bleibt es beim Blechschaden. Was passiert aber, wenn es auch im Innenraum des Fahrzeugs zu Beschädigungen kommt? Wie ein aktueller Fall aus der Region zeigt, kann es hierbei zu Schwierigkeiten mit der Kfz-Versicherung des Unfallverursachers kommen. Und zwar gerade, wenn es um das Thema Kindersitze geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen