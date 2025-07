Privatmann baut Freibad für alle und erfüllt sich Traum

Eines der wohl außergewöhnlichsten Freibäder in Deutschland steht seit Kurzem in Uhingen im Kreis Göppingen. Privatmann Achim Gall hat sich damit einen persönlichen Traum erfüllt: Der Schwimmsportler kaufte ein Grundstück neben seinem Haus und baute ein Becken für alle. Seither bietet er im Freibad für die Öffentlichkeit Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene an - inmitten der rund 15.000-Einwohner-Stadt Uhingen. Die Resonanz sei sehr gut, sagt Gall.

Die anderen Freibäder im Ort sehen ihn nicht als Konkurrenz. «Das ist ja kein Freibad mit Liegewiese und Pommesbude. Wir haben ein ganz anderes Konzept», sagt Gall. Denn bei ihm gehe es nicht nur ums Plätschern und Freizeitspaß, sondern er möchte er den Menschen das Schwimmen beibringen.

Dabei wurde sein erster Versuch für den Schwimmbadbau von der Kommune abgeschmettert. Die Stadt Uhingen lehnte ein erstes Baugesuch ab. Als dann die Schwimmkurse mit ins Spiel kamen, ging Galls Auskunft nach alles recht schnell. «Baurechtlich war das kein Problem, da das Becken auf einem Mischgebiet steht. Dort darf man gewerbliche Unternehmungen machen.» Rund 400.000 Euro haben ihn Becken, ein kleines Sonnendeck und Gebäude - mit Drehkreuz, Umkleidekabinen, Dusche und WC - gekostet. «Ich finde, das ist gar nicht so viel Geld, wenn man es selber macht.»

Die Betriebskosten in Höhe von 16.000 Euro im Jahr werde er rein wirtschaften, ist sich Gall sicher. Und zwar mit Schwimmkursen, Eintritt und Vermietung der Schwimmfläche. Ob sich das lohnt? «Ja, es lohnt sich. Man sieht ja hier nur fröhliche Gesichter. Was nutzt das Geld, wenn ich keine frohen Menschen um mich herum habe? Geld allein macht auch nicht glücklich», sagt Gall.

Und die Nachbarschaft?

Gar kein Problem, sagt Gall. «Bisher hat sich keiner beschwert. Die meisten wissen, das hier um 18 Uhr Schluss ist.» Es gebe allerdings viele, die sagten: «Der ist auch nicht ganz normal, der Gall. Aber damit kann ich leben.»

Erna Weil, die in direkter Nachbarschaft zu Gall wohnt, sagt: «Wir sind nur begeistert. Für uns ist es ein Eldorado.» Schon allein die Idee zu haben, nicht nur für sich ein Schwimmbad zu bauen, sondern auch an andere zu denken, sei «einfach grandios».

Deutschlands wohl ungewöhnlichstes Freibad steht in Uhingen. Foto: Jason Tschepljakow/dpa