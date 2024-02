Verreisen mit Babybauch? Was man beachten sollte

Gegen einen letzten Urlaub ohne Baby spricht prinzipiell nichts – zumindest, wenn man Reiseziel, Zeitraum und Transportmittel den Umständen anpasst. Worauf Schwangere achten sollten.

Noch ein letztes Mal Urlaub nur mit dem Partner – das wünscht sich so manche werdende Mutter. Vom „Babymoon“ spricht man dann auch. Verläuft die Schwangerschaft ohne Beschwerden und Probleme, ist dagegen prinzipiell nichts einzuwenden. Es kann aber sinnvoll sein, vorab Rücksprache mit dem Gynäkologen zu halten – und auch die Wahl des Reiseziels, des Zeitraums und des Transportmittels sollten zu den Umständen passen.

„Bei einer komplikationsfreien Schwangerschaft spricht nichts gegen eine Reise“, betont Olaf Neumann, Chefarzt der Frauenklinik in der München Klinik Schwabing. „Oft eignet sich das zweite Trimester, da Begleiterscheinungen wie Morgenübelkeit meist zurückgehen.“ Im zweiten Schwangerschaftsdrittel, zwischen dem fünften und siebten Monat, würden sich die meisten Schwangeren am wohlsten fühlen, bestätigt Birgit Dreyer, Reiseexpertin bei der Ergo Reiseversicherung. „Außerdem ist in diesem Zeitraum das Risiko für eine Fehl- oder Frühgeburt sowie Blutungen am geringsten.“ Weiterer Vorteil: Der Babybauch ist noch nicht so groß, dass die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Im ersten Trimester ist Reisen zwar nicht gefährlich, allerdings besteht in dieser Zeit ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. Im dritten Trimester sollten werdende Mütter berücksichtigen, dass die Schwangerschaft anstrengender wird.

Flugreisen in der Schwangerschaft: Was man berücksichtigen muss

Gegen eine Flugreise spreche aus medizinischer Sicht grundsätzlich auch in der Schwangerschaft nichts, sagt Gynäkologe Neumann. „Eine schädigende Wirkung für Mutter oder Kind durch die leicht erhöhte Strahlenbelastung oder die röntgenfreien Metalldetektoren am Flughafen ist nicht nachgewiesen.“ Lediglich Frauen, die sehr häufig und vor allem lange Strecken fliegen, beispielsweise aus beruflichen Gründen, sollten die Zahl der Flüge in der Schwangerschaft reduzieren. Schwangere im dritten Trimester sollten sich bei ihrer Fluggesellschaft informieren, da einige Airlines Schwangere nur bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche transportieren. Meist liegt die Grenze bei der 36. Schwangerschaftswoche, später ist den Airlines das Risiko von medizinischen Problemen bis hin zu einer Geburt an Bord zu hoch. Manche Fluglinien verlangen zudem ein ärztliches Attest, das die Flugfähigkeit bescheinigt.

Gut geeignet sind während der Schwangerschaft vor allem kürzere Flüge bis zu etwa vier Stunden Flugdauer. Bei Langstreckenflügen könne ein erhöhtes Thromboserisiko bestehen, gibt Neumann zu bedenken. „Schwangere sollten deshalb etwa einmal pro Stunde aufstehen und nach Rücksprache mit dem Arzt gegebenenfalls Kompressionsstrümpfe tragen.“ Werdende Mütter sollten ihren Arzt unbedingt in die Reiseplanung einbeziehen.

Flugzeug, Bahn, Auto: Thromboserisiko beachten

Ob Flugzeug, Auto oder Bahn: Egal für welches Transportmittel sich werdende Mütter entscheiden, sie sollten sich während der Reise regelmäßig bewegen können. Denn das hilft dabei, die Venen zu entlasten und das Thromboserisiko zu senken. Als Faustregel gilt: am besten alle zwei Stunden aufstehen, um sich die Beine zu vertreten oder kleine Gymnastikübungen zu machen. „Das kurbelt außerdem den Kreislauf an“, sagt Reiseexpertin Dreyer. Außerdem gilt: viel trinken und am besten während der Reise lockere Kleidung tragen.

Schwangere, die mit dem Auto unterwegs sind, sollten darauf achten, dass der Gurt nicht zu locker sitzt und unterhalb des Bauchs verläuft. Ist das Wunschreiseziel nur mit dem Flugzeug zu erreichen, empfiehlt die Reiseexpertin, einen Sitzplatz am Gang zu reservieren. Eine Zugfahrt hat den Vorteil, dass Schwangere hier umherlaufen können und sich nicht anschnallen müssen.

Keine tropischen Länder in der Schwangerschaft wählen

Auch das Reiseziel an sich sollte man sorgsam auswählen, rät Ergo-Reiseexpertin Dreyer. „Schwangere sollten am besten ein Land wählen, in dem angenehme Temperaturen bis circa 28 Grad herrschen.“ Das beugt Kreislaufproblemen vor. „Da sollte man exotische Länder mit tropischem, feucht-schwülem Klima lieber vermeiden“, so die Expertin. Zumal in tropischen Ländern meist auch ein erhöhtes Risiko für Infektionserkrankungen wie Malaria oder Gelbfieber droht. Auch Rundreisen, Abenteuerurlaub oder Urlaub in Höhenlagen über 2500 Meter können eine zu große Belastung für Schwangere sein.

Die medizinische Versorgung vor Ort sollte man grundsätzlich bei der Planung berücksichtigen. Die Kontaktdaten des behandelnden Gynäkologen sollte man griffbereit haben – und sich über frauenärztlichen Praxen und Geburtskliniken am Urlaubsort informieren. Nicht alle Kinder halten sich an den errechneten Geburtstermin. Dokumente wie der Mutterpass, Medikamente und eine gute Reisekrankenversicherung sowie eine Reiserücktrittsversicherung, die ausdrücklich Schwangerschaftskomplikationen mit abdeckt, dürfen nicht fehlen.