Wie sich Ärger mit Handwerkern vermeiden lässt

Plus Nicht immer arbeiten Handwerker so, wie es der Kunde erwartet. Doch gegen Pfusch und Mängel kann man sich wehren – und ein Recht auf Nachbesserung geltend machen.

Streichen, tapezieren, die Spülung reparieren: Wer nicht gerade ein Allroundtalent in handwerklichen Dingen ist, engagiert für derartige Arbeiten und Reparaturen bevorzugt einen professionellen Handwerker. Doch nicht immer entspricht das Ergebnis dann den Erwartungen. Wenn die Tapete wieder von der Wand rollt oder nach dem Betätigen der Klospülung das Bad unter Wasser steht, ist der Ärger groß.

Doch gegen Mängel kann sich der Auftraggeber wehren, wenn er zuvor einige Regeln beachtet. Die wichtigste Grundregel dabei lautet: Mängel vor der Abnahme schriftlich festhalten und nach Möglichkeit auch fotografieren, rät die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Denn bis der Auftraggeber die Arbeiten abgenommen hat, ist der Handwerker in der Pflicht nachzuweisen, dass er korrekt gearbeitet hat. Nach erfolgter Abnahme kehrt sich die Beweislast um – man muss also einerseits den konkreten Mangel nachweisen können und andererseits beweisen, dass dieser auf fehlerhafte Arbeiten des Handwerkers zurückzuführen ist.