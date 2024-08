Mehrere Sorten betroffen: Bayerische Firma ruft Gewürzmischungen zurück

Lebensmittel spielen eine zentrale Rolle im täglichen Leben, und die Qualität und Sicherheit von Nahrungsmitteln hat höchste Priorität. In Ländern wie Deutschland sind die Kontrollen in den letzten Jahren immer strenger geworden, um den Schutz der Verbraucher zu gewährleisten und gesundheitliche Folgen einzudämmen.

Das führt dazu, dass in regelmäßigen Abständen Rückrufe in die Wege geleitet werden.

Rückruf von bayerischer Firma: Mehrere Gewürzmischungen betroffen

In einem aktuellen Fall betrifft eine Rückrufaktion gleich mehrere Gewürzmischungen des bayerischen Unternehmens Wurdies Kräuter GmbH & Co. KG. Durch Kontrollen wurde festgestellt, dass einige Sorten möglicherweise Salmonellen enthalten.

Die betroffenen Speisemischungen wurden in mehreren Bundesländern verkauft und sollten daher dringend nicht mehr verzehrt werden, erklärt die bayerische Firma in einer Mitteilung.

Das im oberpfälzischen Weiding beheimatete Unternehmen hat sich überregional durch die Herstellung und den Großhandel von biologischen Kräutern und Gewürzen einen Namen gemacht.

Gewürzmischungen von Wurdies Kräuter GmbH: Rückruf für folgende Sorten

Zwar heißt es, dass das Salmonellenproblem nur in einer Gewürzmischung „Quendel gerebelt und gemahlen Bio“ nachgewiesen wurde. Allerdings seien potenziell auch Chargen in weiteren Gewürzmischungen betroffen, wodurch der Rückruf ein größeres Ausmaß annimmt. So werden weitere Geschmacksrichtungen in der Auflistung benannt, drei davon in Tüten und mit Mindesthaltbarkeitsdatum. Übersicht mit Chargennummern und MHD:

„Quendel gerebelt und gemahlen Bio“ - P-14527, P-14523 (MHD 8. November 2026 und 30. Januar 2027).

„Pizza und Pasta“ - P-20481, P-20446 (MHD 4. Juni 2027 und 24. Juli 2027).

„Hl. Hildegard Universalgewürz“ - D-20483 (MHD 26. Juli 2027).

„Gutes Bauchgefühl“ - G-30181, G-30231 (Kein MHD).

„Aufatmen“ - A-10941, A-10521, A-10971 - (Kein MHD).

Salmonellengefahr: Bakterielle Erkrankung und Folgen

Was bedeuten Salmonellen für den menschlichen Körper? Darüber klärt zum Beispiel das Robert Koch-Institut (RKI) auf: Symptome einer Infektion mit den Bakterien treten üblicherweise innerhalb von zwölf bis 36 Stunden nach dem Verzehr des kontaminierten Produkts auf. Die als Salmonellose bekannte Erkrankung äußert sich in der Regel als akute Entzündung des Darms, mit folgenden typischen Symptomen:

Übelkeit und Erbrechen

Durchfall und Bauchkrämpfe

Kopfschmerzen

Fieber

Rückruf bei Wurdies Kräuter: Was Verbraucher jetzt tun können

Falls Kunden und Kundinnen eine vom Rückruf betroffene Gewürzmischung gekauft haben, kann diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Einkaufsstätten zurückgeben. Neben Bayern und Baden-Württemberg sind den Angaben zufolge auch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Berlin und Schleswig-Holstein betroffen.

Weitere Informationen gibt es beim Kundenservice des Unternehmens (09674-1376) von 8.00 bis 13.00 Uhr oder auf der Website unter www.wurdies.de.