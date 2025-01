Gewürz-Rückruf bei Go Asia: Gefahr auf Leberschaden möglich

Derzeit gibt es einen Lebensmittelrückruf für gemahlenen Kümmel bei der asiatischen Supermarktkette Go Asia. Der Grund: Im Kreuzkümmel befinden sich Rückstände von Pyrrolizidinalkaloiden (PA). Regelmäßiger Konsum von Lebensmitteln mit PA, kann zu gesundheitlichen Problemen führen und sollte daher vermieden werden. Die Verbraucherzentrale warnt vor möglichen Leberschäden. Außerdem werde vermutet, dass PA krebserregend sein könnten.

Dieser Kümmel ist betroffen

Konkret ist das „Ground Cumin Jerra Powder, 100 Gramm“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.01.2026 und der Chargennummer „ASCIJP 240118-1“ von dem Rückruf betroffen. Das Gewürz kann in allen Go Asia-Filialen für den Kaufpreis zurückgegeben werden. In folgenden Bundesländern war der Kümmel auf dem Markt:

Bayern

Baden-Württemberg

Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Niedersachsen

Was sind Pyrrolizidinalkaloide (PA)?

Pyrrolizidinalkaloide werden von Pflanzen gebildet, erklärt die Verbraucherzentrale. Die Stoffe kommen also in der Natur vor. Die Pflanzen bilden die PA zum Schutz, um nicht von Tieren gefressen werden. Pflanzen, die PA bilden, werden nicht direkt als Lebensmittel verwendet. Sie wachsen als Beikraut zwischen den Pflanzen, die verzehrt werden sollen, wie Kräutern oder Salat.

Ab wann sind Pyrrolizidinalkaloide schädlich?

Daten zeigen, dass vor allem in Kreuzkümmel hohe Werte an PA nachgewiesen wurden, so die Verbraucherzentrale. Die Mengen an PA, die die meisten Kinder und Erwachsene durch Lebensmittel zu sich nehmen seien unbedenklich. Das bewerte das Bundesinstitut für Risikobewertung anhand einer Schätzung. Allerdings seien Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel bei dieser Schätzung nicht berücksichtigt worden. Die aufgenommene Menge an PA durch Lebensmittel könne bei einigen Menschen deutlich höher liegen. Vor allem, wenn Menschen über einen längeren Zeitraum große Mengen an PA-haltigen Lebensmitteln zu sich nehmen, warnt die Verbraucherzentrale.