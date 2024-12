Aldi ruft Tomate-Mozzarella-Brotaufstrich der Marke Wonnemeyer zurück

Der Discounter Aldi hat einen Brotaufstrich zurückgerufen und warnt vor dem Verzehr. Grund für die Maßnahme seien vereinzelte Metallfremdkörper, die in das Produkt gelangt sein könnten. Das schrieb die Supermarktkette in einer Mitteilung und berief sich dabei auf den Lieferanten. Betroffen seien mehrere Chargen des Wonnemeyer Brotaufstrichs der Sorte Tomate-Mozzarella, die in der 150 Gramm Packung verkauft würden. Kundinnen und Kunden sollten das Produkt nicht verzehren, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 26.11.2024 und dem 08.12.2024 liege.

Rückruf von Brotaufstrich bei Aldi wegen Metallteilen

Währenddessen seien die betroffenen Chargen des Brotaufstrichs nur in Filialen Teilgruppe Aldi-Nord verkauft worden, wie der Discounter in der Mitteilung weiter schrieb. Betroffen seien demnach nur Kundinnen und Kunden von Aldi-Supermärkten in den folgenden Regionen:

Beucha (Sachsen)

Herten (Nordrhein-Westfalen)

Hesel (Niedersachsen)

Jarmen (Mecklenburg-Vorpommern)

Meitzendorf (Sachsen-Anhalt)

Hann. Münden (Niedersachsen)

Radevormwald (Nordrhein-Westfalen)

Rinteln (Niedersachsen)

Salzgitter (Niedersachsen)

Seefeld (Brandenburg)

Schloss Holte-Stukenbrock (Nordrhein-Westfalen)

Lehrte-Sievershausen (Niedersachsen)

Weimar Grammetal (Thüringen)

Werl (Nordrhein-Westfalen)

Weyhe (Niedersachsen)

Betroffene Produkte seien dem Unternehmen zufolge bereits aus den Filialen entfernt worden. Kundinnen und Kunden, die den zurückgerufenen Brotaufstrich gekauft haben, könnten diesen an der Verkaufsstelle zurückgeben. Dabei werde de Einkaufspreis erstattet.