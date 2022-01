Was tun, wenn die Kundenhotline nicht erreichbar ist?

Wer ein Problem mit einem Unternehmen hat, ruft bei der Kundennummer an. Nicht immer wird einem dort geholfen. Verbraucherschützer erklären, wie man zu seinem Recht kommt.

Mit Anrufen bei Hotlines oder Mails an Kundenservices können Verbraucher vieles rasch klären in vertraglichen Dingen mit Unternehmen. Was aber ist, wenn einem nicht geholfen, man immer wieder vertröstet oder hin und her verbunden wird, ohne sein Recht zu bekommen? Wir verraten einige Kniffe, um nicht so leicht abgewimmelt zu werden.

Es gibt viele Gründe, sich an ein Unternehmen zu wenden: Eine Rechnung ist ungerechtfertigt hoch, ein vereinbarter Tarifwechsel klappt nicht oder ein längst zurückgeschickter Artikel wird vom Onlineshop angemahnt. Oft hilft schon ein Anruf oder eine Mail, um die Angelegenheit zu klären, aber laut Verbraucherzentrale Bundesverband gibt es dabei immer wieder auch Probleme. Dann sollten die Kunden hartnäckig bleiben – besonders wenn die eigenen Rechte verletzt werden und Geld auf dem Spiel steht, raten die Verbraucherschützer.

Welche Schwierigkeiten es genau gibt

Doch welche Probleme gibt es genau? Der Verband hat nach eigenen Angaben bislang 150 Verbraucherbeschwerden ausgewertet und dabei drei Schwierigkeiten festgestellt: eine schlechte Erreichbarkeit des Kundenservices (schwer zu findende Kontaktdaten, überlastete Hotline), eine mangelnde Qualität (Falschauskünfte, Servicepersonal kennt sich nicht aus) sowie eine fehlende Dokumentation (das Anliegen muss immer wieder aufs Neue vorgetragen werden, mündliche Absprachen werden nicht schriftlich bestätigt).

Wegen solcher „Hürden“ würden Kunden teils daran gehindert, ihre Rechte durchzusetzen, so der Verbraucherzentrale Bundesverband. So hätten Verbraucher wegen einer fehlenden Kündigungsbestätigung den gewünschten Vertrag mit einem anderen Anbieter nicht abschließen können. In anderen Fällen seien Inkassoverfahren angestoßen worden, weil die Kunden keine kompetente Ansprechperson zum Klären offener Rechnungsfragen erreicht hätten.

Worauf am Telefon zu achten ist

Worauf ist am Telefon zu achten? Die Verbraucherzentralen empfehlen, solchen Problemen möglichst vorzubeugen. „Wir raten dazu, sich bestimmte Routinen bei Telefonaten mit einer Hotline anzugewöhnen“, sagt etwa Julia Gerhards, Rechtsreferentin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. So sollten schriftliche Bestätigungen mündlicher Auskünfte und Absprachen angefordert und diese auch selbst dokumentiert werden.

„Man legt sich einen Zettel neben das Telefon, schreibt das Datum sowie den Namen des Gesprächspartners auf und notiert die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch. Das macht nicht viel Mühe, hilft aber, um auf getroffene Vereinbarungen pochen zu können, falls es später Probleme geben sollte“, erläutert die Verbraucherschützerin. Hat man den Namen der Auskunftsperson zu Beginn des Telefonats nicht verstanden, sei es nicht unhöflich, danach zu fragen – „denn der Gesprächspartner weiß ja auch, mit wem er es zu tun hat“, so Gerhards.

Was, wenn ich niemanden erreiche?

Und wenn ich niemanden erreiche? Ist eine Hotline ständig besetzt, sollte jeder Anrufversuch mit Datum und Uhrzeit dokumentiert werden. „Dann hat der Anrufer später etwas Konkretes in der Hand. Wie in einem Gerichtsverfahren ist das viel substanzieller, als wenn er nur sagen kann, er habe es telefonisch immer wieder erfolglos probiert“, sagt die Juristin.

Kann ein Sachverhalt beim ersten Telefonat nicht gleich geklärt werden, sollte die Kontaktperson gefragt werden, was sie unternimmt, damit bei weiteren Anrufen nicht alles noch mal geschildert werden muss. „Es liegt doch auch im Interesse des Unternehmens, dass das Besprochene hinterlegt wird für wechselnde Gesprächspartner“, so die Rechtsexpertin. Möglicherweise sei die Kontaktperson auch bereit, ihre E-Mail-Adresse zu nennen. Wer längere Zeit Probleme hat, jemanden zu erreichen, sollte einen Brief mit seinem Anliegen an die Firmenzentrale schreiben.

Worauf bei Mails achten?

Worauf ist bei E-Mails zu achten? Eine Kontaktaufnahme per E-Mail an den Kundenservice empfiehlt die Verbraucherzentrale, wenn die Telefon-Hotline vertragliche Änderungen oder getroffene Absprachen nicht umgehend schriftlich bestätigt und Auskünfte unzureichend bleiben. Geht es um Kündigungsfristen oder die 14-tägige Widerrufsfrist für Online-Verträge, die eingehalten werden müssen, um kein Geld zu verlieren, sollte ebenfalls eine schnellstmögliche Klärung per E-Mail oder Brief angestrebt werden.

„Bei diesen wichtigen Angelegenheiten kann man zur Sicherheit eine Mail-Kopie an eine Vertrauensperson im CC-Feld schicken, die bei Bedarf als Zeuge auftreten kann“, rät Gerhards. Außerdem könne auch die Verbraucherzentrale ins CC-Feld gesetzt werden, wenn ein strittiger Fall mit der Verbraucherzentrale schon besprochen wurde oder besprochen werden soll. „Das gibt vielleicht auch einen hilfreichen Impuls in Richtung Anbieter“, so die Verbraucherschützerin.

Bald kommt der Kündigungsbutton

Laut VZBV muss jedes Unternehmen im Impressum der Homepage neben der Postanschrift auch angeben, wie es elektronisch schnell erreichbar ist. Hierzu zähle auch eine E-Mail-Adresse. Der Link zum Impressum steht meist ganz oben oder unten auf der Homepage. Unter der Rubrik Kontaktmöglichkeiten finden Kunden aber oft nur ein Kontaktformular zum Ausfüllen und Absenden. Wer das nutzt, sollte vor dem Absenden des Textes einen Screenshot (Bildschirmaufnahme) als Nachweis machen, rät Verbraucherschützerin Gerhards.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat außerdem eine Kampagne gestartet, bei der Verbraucher negative Erfahrungen mit Online-Kundenservices schildern können. In einem Punkt hat der Gesetzgeber auf Probleme bereits reagiert: Zum 1. Juli tritt eine Vorschrift über einen sogenannten Kündigungsbutton in Kraft. Unternehmen, die den Abschluss langfristiger Verträge online anbieten, müssen dann einen leicht zugänglichen Button auf ihrer Homepage haben, mit dem Kunden einen Vertrag per Mausklick kündigen können.

Die Regelung im BGB (Paragraph 312k) wird unter anderem damit begründet, dass für Vertragsabschlüsse im Internet oft ebenfalls nur ein Klick genüge. Unmittelbar nach einer Kündigung mittels Button müssen die Anbieter dem Kunden eine elektronische Bestätigung schicken, zum Beispiel per Mail. Hält ein Unternehmen den Button nicht bereit, kann der Kunde ab dem 1. Juli jederzeit fristlos kündigen.