Krokus, Schneeglöckchen und Blaustern: So wichtig sind Frühblüher für ein gutes Ökosystem

Erste blumige Farbenspiele im Vorgarten bringen Frühlingslaune. Ganz nebenbei bieten sie erstes Futter für Bienen, Wildbienen und sogar bald schon die ersten Schmetterlinge. Schlupfwespen und Schwebfliegen sind die wichtigsten Blattlausfeinde. Je früher sie Futter finden, umso mehr Eier legen sie, und umso mehr Blattlaus fressende Larven wird es geben.

Früher Blütenreigen

Oft schon vor Weihnachten blühen der rosafarbene Duftschneeball, später die Winter- oder Duft-Heckenkirsche und die fein-gelbe Kornelkirsche, im Schwäbischen auch Dirlitze genannt. Nach den feinen Christrosen folgen ihre Verwandten, die nur wenig später blühende, wintergrüne Palmblatt-Nieswurz und die rosa gemusterten Lenzrosen. Die sonnengelben Winterlinge werden nur acht Zentimeter hoch und blühen oft ab Ende Januar in grünen Blattkrausen. Diese bilden ab März im ansonsten noch kahlen Beet sattgrüne Teppiche.

Schneeglöckchen und Märzenbecher, der in vielen Auwälder auch wild vorkommt, folgen. Nach dem fein eleganten, hellvioletten Elfenkrokus folgen seine farbenprächtigen Verwandten. Aus dem reichen Sortiment an Tulpen sollten in jedem Garten frühe Wildtulpen stehen, denen spätere, höher wachsende Sorten folgen. Narzissen in Gelb-, Weiß- und Orangetönen sowie Hyazinthen von weiß über rot bis blau ergänzen das Sortiment. Besonders pflegeleicht sind Zwerg-Iris, Traubenhyazinthen, Scilla und Schneestern. Frühlingsstern oder Sternblume blüht ab April, seine Blätter sowie seine zartviolette Blütensterne sind essbar.

Zwiebelblumen im Topf kaufen und später ins Freiland pflanzen

Alle genannten werden am besten als Zwiebeln im Herbst eingepflanzt. Zweitbeste Möglichkeit: Wer sich jetzt ein paar dieser Frühblüher in Töpfen oder Pflanzschalen an der Haustür oder auf der Terrasse kauft, sollte sie nach dem Abblühen im Freien weiterpflegen und baldmöglichst bei milder Witterung an passender Stelle im Garten einpflanzen. Die Wurzeln sollten weiß und wüchsig sein. So regenerieren sich die Zwiebeln bis Sommer und bilden im nächsten Jahr an gleicher Stelle einen kräftigen Farbklecks. Für attraktive Beete pflanzt man Zwiebelblumen, die ja immer nach der Blüte mit gelblichen Blättern einziehen, nicht in die erste Reihe. Dort stehen am besten herbstblühende Stauden wie Astern. Sie legen im späteren Frühjahr mit üppigem Grün los und verdecken dann die hinter ihnen stehenden, abblühenden Zwiebelblumen.

