Bald könnte das Reisen mit dem 9-Euro-Ticket möglich sein

Im Juni soll das „9-Euro-Ticket“ des Bundes starten – sofern die Länder am Freitag dem zustimmen. Beginnt dann das große Reisen durch Deutschland?

Das vom Bund geplante 9-Euro-Ticket könnte kurz vor dem Ziel scheitern: Am Freitag wird im Bundesrat abgestimmt, ob von Juni bis August für jeweils neun Euro im Monat mit Regionalzug und Bus durch Deutschland gefahren werden kann. Bedenken an dem geplanten Modell gibt es von mehreren Bundesländern. Auch aus Bayern. Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) sagte: „Wenn der Bund glaubt, er könne sich auf dem Rücken der Länder für ein dreimonatiges Trostpflaster beklatschen lassen und andere sollen dafür die Rechnung zahlen, dann hat er sich gewaltig getäuscht“. Das Ticket sei, so die Kritik Bernreiters, ein Strohfeuer. Entlastung für Bürgerinnen und Bürger wäre vielmehr eine echte Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs. Auch das Land Sachsen lässt noch offen, wie es am Freitag abstimmen wird.

Dabei hat das Ticket, das Teil des Entlastungspakets des Bundes ist, durchaus Potenzial: Wieso Interrail, wenn man ein Deutschlandticket haben kann? Freie Streckenwahl für alle. Unser Überblick zeigt, was möglich wäre, wenn das Ticket kommt.

Mit dem 9-Euro-Ticket in Deutschland unbekannte Ziele entdecken

Waren Sie schon einmal in Quedlinburg? Absolut sehenswert soll das kleine Städtchen im Harz sein. Das sagt zumindest die dortige Touristinformation. Zu sehen gibt es viele Denkmäler und die Stadt an sich, eine Schönheit aus Fachwerkhäusern. Quedlinburg ist damit nur eine von hunderten, von tausenden Optionen, die plötzlich für wenig Geld mit Bus und Bahn zu erreichen sind. Um genau zu sein für neun Euro. Im Monat.

Natürlich, Quedlinburg war auch schon vor dem günstigen Ticket gut mit dem Zug erreichbar. Doch Quedlinburg ist eine Stadt, die stündlich mit dem Regionalzug beispielsweise von Magdeburg aus zu erreichen ist. Und damit als Zielort für das 9-Euro-Ticket prädestiniert. Denn das Ticket wird nicht für Schnellzüge gelten. Die Anreise mit dem ICE ist damit gestrichen. Das gleiche gilt für die Erste Klasse. Auch die fällt nicht in den geplanten Tarif. Regionalzüge bieten allerdings einen Vorteil, nämlich Entschleunigung.

Nur Regionalverkehr: Mit dem 9-Euro-Ticket braucht man Zeit

Regionalzüge oder auch Busse des öffentlichen Nahverkehrs, die auch zum Ticket gehören, sind in der Regel nicht allzu schnell. Viele Haltestellen bedeuten aber auch viele Möglichkeiten auszusteigen. Wer das Ticket ausreizen möchte, hat womöglich ohnehin viel Zeit. Und die benötigt man auch, wenn man beispielsweise Deutschland (zur Wiederholung: für neun Euro) durchqueren möchte. Der südlichste Punkt in Deutschland liegt ziemlich abgelegen in Oberstdorf im Oberallgäu.

Überraschenderweise hält dort kein Zug und auch kein Bus. Aber zumindest kommt man bis Oberstdorf. Steigt man dort in den Regionalzug, ist man nach etwa 19 Stunden und zehn Umstiegen am nördlichsten Punkt Deutschlands, in List auf Sylt. Zum Vergleich: Mit dem Auto sind es mindestens zwölf Stunden und über 1000 Kilometer dorthin. Bei den aktuellen Spritkosten ist damit klar: Die Zugstrecke kann für das benötigte Benzingeld gleich zehn mal gefahren werden. Der Faktor Zeit ist aber natürlich ein Punkt, der vor allem den Pendlern eher negativ aufstoßen könnte.

9-Euro-Ticket: Vor- oder Nachteil für Pendler?

Zwar könnte das Ticket nun das sein, was zumindest in Bayern einmal das „Bayernticket“ war: Ein günstiges Angebot, das Zugfahren wirklich attraktiver als den eigenen Wagen macht. Zudem fehlt dem Ticket – zumindest Stand heute – die zeitliche Beschränkung. Gültig ist das Bayernticket nämlich erst ab neun Uhr. Eine Uhrzeit, bei der Pendler in aller Regel schon ihren Arbeitsweg hinter sich haben. Bei dem 9-Euro-Ticket ist das nicht der Fall. Morgens könnten sich dann also Pendler neben Ausflügler in die ohnehin bereits vollgestopften Züge drängeln.

Trotzdem ist das Ticket durchaus auch für Pendler attraktiv. Und wenn es nach den Verkehrsministern geht, soll es das auch. Vor allem für diejenigen, die auch S- und U-Bahn oder Tram nutzen. Denn auch dort gilt größtenteils deutschlandweit das Ticket. Wer sich eine Single-Tageskarte für das gesamte MVV-Netz rund um München kauft, der zahlt deutlich mehr als neun Euro - und das pro Tag.

Und trotzdem: Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass ein günstiges Ticket nicht unbedingt den Verkehr entlastet. Das weiß auch die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern. Denn dort gab es noch im vergangenen Jahr pro 1000 Einwohner 1046 zugelassene Fahrzeuge. Ein kostenloser Stadtbus sollte Erleichterung schaffen - hat er aber nur teilweise, sagt der Projektverantwortliche Matthias Stocker. Der Verkehr in Pfaffenhofen hat sich dadurch nicht verbessert." Die steigenden Spritpreise hätten allerdings zu einer höheren Zahl an Fahrgästen geführt.

Fürchten Tourismus-Hotspots einen Ansturm durch das 9-Euro-Ticket?

Natürlich gibt es da aber einige Ziele, die ohnehin gut besucht sind, und jetzt vielleicht sogar einen Ansturm befürchten. Stefan Fredlmeier ist der Tourismuschef in Füssen. Hierher kommt, wer im benachbarten Hohenschwangau das weltbekannten Schloss Neuschwanstein besichtigen möchte. Fredlmeier sagt: „Es ist durchaus möglich, dass sich der Ausflugsverkehr durch das 9-Euro-Ticket noch etwas erhöht. In welchem Umfang, kann nicht belastbar kalkuliert werden. Allerdings gehe ich davon aus, dass die meisten Ausflügler und Urlaubsgäste auch ohne dieses Ticket unterwegs wären.“ Zwar sei laut Fredlmeier zu hoffen, dass mit dem Ticket eine Entlastung des Auto- und Parkdrucks gerade in Städten wie Füssen einhergeht. Klar sei aber auch, dass mit dem günstigen Ticket aber keine Qualitätsverbesserung im Öffentlichen Personenverkehr einhergehe.

Auch ein Städtetrip ist günstig möglich

Im Grunde wäre das 9-Euro-Ticket also eine Optionen für Pendler und vor allem für Reisende. Für wen die 19 Stunden Strecke vom Allgäu an die Nordsee am Stück zu lang sind, der hat ja mindestens zehn mal die Option auszusteigen. Augsburg, Nürnberg, Göttingen, Uelzen: Die Möglichkeiten sind schier endlos. Und das nur auf dieser Strecke. Das gilt auch für Reisen in Deutschlands Millionenstädte.

Berlin, Hamburg, München und Köln: Günstigerweise liegen die Städte recht weit auseinander. Wunderbar für alle, die ab 1. Juni dann die ganze Bandbreite des Netzes der Regiobahnen ausnutzen möchten.