Zu spät aus dem Urlaub zurück: Was tun?

Chaos beim Check-in, streikendes Flugpersonal oder ein Brand in der Urlaubsregion: Im Moment gibt es viele Gründe, weshalb man zu spät aus dem Urlaub zurückkommen könnte.

Das Chaos an den deutschen Flughäfen scheint kein Ende zu nehmen. Durcheinander beim Check-in, streikendes Flugpersonal oder ein Brand in der Urlaubsregion: Wer in diesem Jahr einen Urlaub plant, macht sich oftmals berechtigte Sorgen, ob alles klappt wie geplant. Es gibt derzeit genug Gründe, warum Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer nach dem Urlaub nicht pünktlich zur Arbeit erscheinen können.

Zu spät aus dem Urlaub zurück: Bekommt man trotzdem Gehalt?

Man könnte ja meinen, das Gehalt müsste weiter bezahlt werden, schließlich trifft es die Urlauberinnen und Urlauber ja unverschuldet. Doch dem ist nicht so, erklärt Jürgen Markowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Offenburg, gegenüber der Deutschen Presseagentur. "Es ist ein Grundsatz im Arbeitsrecht: Lohn gibt es nur für Arbeit", sagt Markowski. Gerichtsurteile zeigen: Gesetzliche oder tarifliche Regelungen, die auch für Ausfallzeiten eine Vergütung vorsehen, greifen bei einer verspäteten Urlaubsrückkehr nicht. Es gebe in so einem Fall keine einschlägige Regelung und damit auch keine Lohnfortzahlung.

Wichtig ist, dass Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber direkt informieren, dass sie nicht rechtszeitig zurückkommen können. Der Anwalt rät: "Dafür sollten Sie sich möglichst eine Bestätigung besorgen." Es ist die Pflicht des Arbeitnehmers, sich um alternative Reisemöglichkeiten zu kümmern. Das kann heißen, mit dem Zug statt mit dem Flieger zurückzureisen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Keine Strafe bei verspäteter Urlaubsrückkehr

Wer unverschuldet zu spät zurück auf der Arbeit erscheint, bekommt aber keine Strafe. "Man bekommt einfach keinen Lohn, das Arbeitsverhältnis ruht in dieser Zeit", sagt der Arbeitsrechtsanwalt. Mann könne mit seinem Arbeitgeber vereinbaren, dafür Urlaub zu nehmen oder, wenn vorhanden, ein Zeitarbeitskonto zu nutzen.

Eine Abmahnung oder gar Kündigung sind nicht gerechtfertigt. Das sei nur möglich, wenn der Arbeitnehmer eine arbeitsvertragliche Pflicht schuldhaft verletzt habe. "Aber wenn ich den Arbeitgeber nicht informiere, können Konsequenzen drohen", sagt Markowski.

Den Dienstlaptop schon vorsorglich mit in den Urlaub zu nehmen, um gegebenenfalls von dort aus zu arbeiten, hält Markowski für keine gute Idee. So etwas müsse immer mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden. Wer allerdings schon mit einer Naturkatastrophe am Urlaubsort rechne, solle vielleicht gar nicht erst dorthin reisen.

Lesen Sie dazu auch